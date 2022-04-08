Россию ждет cross-дефолт: к стране предъявят претензии все кредиторы

Россия ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.

Об этом в интервью LB рассказал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Ярослав Железняк. "Может начаться cross-дефолт, когда компаниям одновременно предъявляют претензии сразу все кредиторы. Это и станет началом очень больших проблем внутри России", – говорит нардеп.

Государственный компании РФ задолжали около $100 млрд. Многие из них находятся под санкциями и не могут обслуживать свои кредиты. "Во вторник мы узнали, что США в ответ на военные преступления российской армии в Киевской области запретили России делать выплату по суверенным обязательствам с замороженных валютных счетов", – отмечает эксперт.

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Сейчас у России есть три варианта действий. Первый – отказаться платить, что приведет к дефолту. Второй – произвести выплаты в рублях вместо долларов, что тоже равно техническому дефолту. Третий – все же уплатить в долларах из тех валютных резервов и поступлений, которые у нее есть в качестве финансовой "подушки безопасности".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России дефолт может наступить уже 4 мая. РФ не выплатила валютный долг с конечным сроком погашения 4 апреля, им дали 30 дней для того, чтобы оплатить долги. После они будут объявлены страной в состоянии дефолта.

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