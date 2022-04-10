Внешний дефолт России почти неизбежен – Bloomberg

Первый за более, чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Среди прочего, об этом свидетельствует то, что Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом сообщает Bloomberg. Там напомнили: последний раз Россия пережила дефолт в 1998 году – но тогда он произошел по внутреннему долгу. А пропуск выплат по внешнему долгу последний раз был после революции 1917 года.

"Сначала Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Первый внешний дефолт России за столетие теперь выглядит почти неизбежным", – говорится в сообщении.

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При этом отмечается: согласно последним отчетам международных финансовых аналитиков, вероятность дефолта в России оценивается в 90%. Ожидается, что он случится в течение ближайших 12 месяцев.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – приводит издание слова главного инвестиционного директора берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

В то же время отмечается: вероятность того, что из состояния дефолта Россия не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока. Это означает:

отсутствие доступа к международным рынкам капитала;

очень высокие затраты на заимствования даже у Китая;

отсутствие инвестиций;

отсутствие экономического роста;

низкий уровень жизни россиян.

Причина же, по которой РФ вообще оказалась на грани дефолта, по словам аналитиков, предельно ясна: военная агрессия против Украины и последовавшие за ней санкции Запада. "Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы", – констатировали они.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россию ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.