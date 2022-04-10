newspaper

Внешний дефолт России почти неизбежен – Bloomberg

Роман Костюченко
Mакроэкономика
1 минута
2,3 т.
Внешний дефолт России почти неизбежен

Первый за более, чем целое столетие внешний дефолт России выглядит фактически неизбежным. Среди прочего, об этом свидетельствует то, что Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом сообщает Bloomberg. Там напомнили: последний раз Россия пережила дефолт в 1998 году – но тогда он произошел по внутреннему долгу. А пропуск выплат по внешнему долгу последний раз был после революции 1917 года.

"Сначала Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Затем, когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рублями вместо долларов. Первый внешний дефолт России за столетие теперь выглядит почти неизбежным", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается: согласно последним отчетам международных финансовых аналитиков, вероятность дефолта в России оценивается в 90%. Ожидается, что он случится в течение ближайших 12 месяцев.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – приводит издание слова главного инвестиционного директора берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

В то же время отмечается: вероятность того, что из состояния дефолта Россия не сможет выйти в течение целого десятилетия, очень высока. Это означает:

  • отсутствие доступа к международным рынкам капитала;

  • очень высокие затраты на заимствования даже у Китая;

  • отсутствие инвестиций;

  • отсутствие экономического роста;

  • низкий уровень жизни россиян.

Причина же, по которой РФ вообще оказалась на грани дефолта, по словам аналитиков, предельно ясна: военная агрессия против Украины и последовавшие за ней санкции Запада. "Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы", – констатировали они.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россию ждет cross-дефолт – ситуация, при которой все кредиторы компаний одновременно требуют вернуть свои долги. Эта ситуация может оказаться разрушительной для РФ.