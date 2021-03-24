Промышленники обратились к Шмыгалю из-за угрозы коллапса в экономике

Повышение налога на выбросы СО2 и направления средств на субсидирование "зеленой энергетики" может закончиться полной деиндустриализацией Украины. Эконалог необходимо направлять на модернизацию предприятий, а для расчетов с "зеленой энергетикой" правительство должно выпустить зеленые евробонды в ЕС под минимальные проценты.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, который подписали представители АП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" , Союза химиков Украины и АПСП "Стекло Украины".

"Государство должно взять на себя выполнение обязательств перед инвесторами в возобновляемые источники энергии, а не перекладывать ответственность за их финансирование на промышленность. Для этого нужно компенсировать финансовый дефицит, возникающий за счет выпуска зеленых евробондов в ЕС под минимальные проценты, поскольку без системной помощи со стороны ЕС Украине будет практически невозможно достичь целей по сокращению выбросов СО2 без критического ущерба для национальной экономики", – говорится в письме.

Как отмечают представители промышленности, в рамках Парижского соглашения весь мир, в том числе и Украина, задекларировал движение в сторону декарбонизации, и взял обязательство снизить уровень выбросов СО2 на 40-55% к 2030 году.

"Декарбонизация предусматривает инвестирование огромных финансовых средств в коренное переоборудование производства. Согласно оценкам, сумма средств, необходимая украинской промышленности для декарбонизации только в период 2021-2030 гг., составляет более 37 млрд евро (...). Но сегодня в промышленности отсутствуют собственные источники для финансирования проектов декарбонизации. Так, в III квартале 2020 года общий ущерб промышленности достиг 45 млрд грн, в том числе в машиностроении 8,8 млрд грн, в металлургии – 10,2 млрд грн, в химической промышленности 18,3 млрд грн", – сказано в письме.

Именно поэтому, убеждены промышленники, правильно было бы использовать средства "углеродного налога" на модернизацию предприятий. Вместо этого власть предлагает за счет этих средств покрыть долги перед "зеленой" генерацией, оставляя жителей индустриальных регионов без надежды на улучшение экологических, экономических и социальных условий.

"Увеличение налоговой нагрузки на украинскую промышленность на 40 млрд грн в условиях экономического кризиса (...) гарантированно приведет к полной потери нашей промышленности и деиндустриализации Украины. Также это косвенно увеличит себестоимость производства сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, приведет к росту цен на продукты питания. Кроме того, состоится коллапс крупнейших украинских компаний, которые зависят от уровня промышленного производства в стране – таких, как АО "Укрзалізниця", ГК "Нафтогаз Украины", ГП "Администрация морских портов Украины" и других", – отмечается в письме.

Именно государство, напоминают промышленники, взяло на себя обязательство платить повышенные "зеленые" тарифы. И именно государство должно обеспечить источники для покрытия дефицита. Для этого власть должна компенсировать финансовый дефицит, возникающий за счет выпуска зеленых евробондов в ЕС. А налог на СО2 власть должна направлять на модернизацию украинских предприятий, что позволит сохранить украинскую промышленность и рабочие места в долгосрочной перспективе.

"Отсутствие источников для многомиллиардных инвестиций в экомодернизацию и декарбонизацию приведет не только к закрытию многих украинских предприятий и общего падения экономики Украины. Также это и непосредственно повлияет на взрывной рост безработицы, снижение общего уровня жизни, сокращение валютных поступлений (под риском около половины экспортных поступлений в страну), налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рост дефицита Пенсионного фонда Украины, снижение уровня социальной поддержки граждан и общего уровня жизни", – предупреждают промышленники.

Напомним, ранее народный депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что власти должны не повышать налог на выбросы СО2 для предприятий, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.