НБУ забраковал продажу "БТА Банка" соратнику Лукашенко
Национальный банк Украины отказал гражданину республики Беларусь Николаю Варабью в согласовании продажи "БТА Банка".
Бизнесмен оказался в третьем пакете санкций Евросоюза за фальсификацию президентских выборов в Беларуси. Именно это стало главной причиной отказа, сообщает пресс–служба НБУ.
"Вышеупомянутое решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", – говорится в сообщении.
Также одним из оснований решения НБУ стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения финансового состояния и источников его средств.
В Беларуси Варабью принадлежит "Абсолютбанк", нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости и другие предприятия.
В декабре 2020 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины дал Варабью разрешение на покупку украинского БТА Банка.
В Украине бизнесмен владеет ООО "Прикарпат Захидтранс", которому принадлежит участок нефтепровода Самарско-Западного направления. Он предназначен для перекачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутреннего рынка Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре в черный список ЕС попали около 40 человек. Они несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушение прав человека.
При этом сам Лукашенко сначала в санкционный список не вошел. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против него, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
Через месяц санкции расширили и тогда в них попал Лукашенко и его сын Виктор.
16 декабря послы Европейского Союза утвердили введение нового пакета санкций против властей Беларуси. Новые ограничения касаются 29 человек и 7