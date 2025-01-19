Израиль начал отводить войска из Газы, ХАМАС задерживает передачу заложников: все подробности

Армия обороны Израиля начала процесс отвода войск из секторе Газы в рамках договоренностей о прекращении огня и обмене заложников. Израильские военные отходят в так называемый Филадельфийский коридор вдоль южной границы Газы с Египтом.

Видео дня

По предварительным данным, израильские силы начали вывод войск из районов Рафаха, самого южного города в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации корреспондентов Al Jazeera Arabic, израильские войска начали выводить войска из Газы рано утром 19 января. В то же время местные СМИ публикуют кадры вывода подразделений 84-й пехотной бригады "Гивати" из состава 162-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ.

Официальных комментариев от Армии обороны Израиля пока не поступало. При этом израильские СМИ отмечают, что запланированное время начала прекращения огня прошло, но ХАМАС не отправил список заложников, подлежащих освобождению.

По информации The Times of Israel, соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу в 8:30 утра, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил ранее, что оно не будет реализовано, если террористическая группировка ХАМАС не выполнит согласованные условия и не опубликует имена трех мирных женщин. По условиям сделки ХАМАС должен был предоставить имена заложников не позднее, чем за 24 часа до их освобождения. Однако террористическая группировка до сих пор не подтвердила, какие именно трое из 97 заложников подлежат освобождению, заявив, что задержка с передачей имен вызвана "техническими причинами".

Ранее сообщалось, что представители террористической группировки ХАМАС согласились на проект соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению десятков заложников. Израильский представитель отметил, что прогресс есть, но детали еще уточняются.

Напомним, 12 января стало известно, что избранный президент Дональд Трамп отправил своего представителя по Ближнему Востоку в Израиль для заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!