НБУ забракував продаж 'БТА Банку' соратнику Лукашенка

Національний банк України відмовив громадянину республіки Білорусь Миколі Варабью у погодженні продажу "БТА Банку".

Бізнесмен опинився у третьому пакеті санкцій Євросоюзу за фальсифікацію президентських виборів в Білорусі. Саме це стало головною причиною відмови, повідомляє пресслужба НБУ.

"Вищезазначене рішення ухвалене в зв’язку з тим, що ділова репутація заявника не є бездоганною. Відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку застосування санкцій до особи є підставою втрати нею бездоганної ділової репутації протягом строку дії санкцій та трьох років після їх скасування", – йдеться у повідомленні.

Також однією з підстав рішення НБУ стало неподання достатніх документів та інформації для підтвердження фінансового стану та джерел його коштів.

У Білорусі Варабью належить "Абсолютбанк", нафтотрейдер "Інтерсервіс", експедиторська компанія "БелКазТранс", об'єкти нерухомості та інші підприємства.

У грудні 2020 року стало відомо, що Антимонопольний комітет України дав Варабью дозвіл на покупку українського БТА Банку.

В Україні бізнесмен володіє ТОВ "Прикарпат Західтранс", якому належить ділянка нафтопроводу Самарсько-Західного напрямку. Він призначений для перекачування дизельного палива з Росії та Білорусі, як для внутрішнього ринку України, так і для транзиту в Європу, зокрема в Угорщину.

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