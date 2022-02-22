Нацкомиссия по тарифам на транспорте должна принимать независимые решения, а не подчиняться президенту, – Шпенов

Национальная комиссия на транспорте (НКРТ) должна быть создана по европейскому образцу, с сохранением максимальной независимости решений, только так она сможет сохранить объективность в тарифных вопросах. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет Минпром.

"Единая Европа давно создала независимых регуляторов, которые регулируют тарифы на транспорте. Успешный опыт ЕС может оказаться ценным для Украины, ведь в нашей экономике до сих пор сохранились такие транспортные монополисты, как "Укрзализныця", Администрация морских торговых портов, "Дельта-Лоцман" и "Украэрорух". Все они безосновательно повышают тарифы, заставляя бизнес нести дополнительные расходы", - подчеркнул нардеп.

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Предполагалось, что власть и бизнес сядут за стол переговоров и совместно разработают соответствующий законопроект, напомнил Шпенов. Однако власть решила пойти другим путем, и зарегистрировала законопроект №6514, которым НКРТ подчиняется президенту. А это – нарушение Конституции, ведь правительство пытается наделить главу государства не свойственными ему полномочиями.

"Таким образом власть демонстрирует, что не собирается бороться с монополиями на транспорте, а просто хочет подчинить их себе - чтобы Офис президента решал, какими будут тарифы на ж/д перевозки или перевалку грузов в портах. Зачем это нужно власти? Чтобы получить рычаг давления на собственников бизнеса и ввести "крышевание" целых отраслей экономики, в первую очередь ориентированных на экспорт – АПК и ГМК", - уверен Шпенов.

Если Нацкомиссию подчинят президенту, ее решения будут оспариваться в судах, уверен нардеп. В итоге, вместо решения проблемы транспортных монополий, власть получит сотни судебных разбирательств и правовой коллапс в транспортной отрасли.

"Бизнес не будет знать, какое решение НКРТ нужно выполнять, а какое нет. Такая ситуация чревата сбоями в работе национальной системы логистики, а значит – убытками для компаний и государственного бюджета. Проект №6514 следует отозвать из парламента, пока власть не наделала непоправимых ошибок в регулировании транспорта", - резюмировал нардеп.

Напомним, проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривает создание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта (НКРТ) и подчинение ее президенту Украины. Против этого выступили эксперты и участники рынка. Так, по словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, НКРТ должна быть независимым органом и принимать объективные решения, а не быть карманным органом власти и обслуживать ее интересы.