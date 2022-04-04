На Киевщине вскоре начнут восстанавливать разрушенные мосты: Кубраков рассказал о сроках завершения

Уже в ближайшие дни в Киевской области начнется восстановление мостов, которые были разрушены в результате вторжения войск страны-террориста. По предварительным расчетам, как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, на отстройку каждого моста потребуется 2-3 месяца.

"Освобождены города и городки Киевской области. Отстроим, не забудем... Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев – Чоп. План завершить работы через пару недель", – написал Кубраков в своем Facebook 4 апреля.

Кроме того, уже через месяц планируют восстановить железнодорожное сообщение от Святошино до Клавдиевого.

Ситуацию в городах, которые были освобождены от российских оккупантов, прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "На нашей земле побывало концентрированное зло – убийцы, палачи, насильники, мародеры, которые называют себя армией, которые заслуживают только смерти после того, что они совершили" – заявил глава государства.

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Ранее сообщалось, что прямые единовременные потери Украины от российского вторжения уже достигли $565 млрд. Кроме того, страна также недополучила $54 млрд капитальных инвестиций. Для того же, чтобы экономика Украины восстановилась, понадобятся годы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил замминистра экономики Игорь Дядюра. Он подчеркнул, что из общей суммы:

$119 млрд приходится на инфраструктуру;

$91 млрд – на потери гражданских объектов.

Кроме того, отметил Дядюра, потери от войны оказывают долгосрочное влияние. Так, по расчетам Минэкономики:

в 2022 году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд;

а к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с места братской могилы в Мотыжине. В понедельник, 4 апреля, там побывали представители топовых международных средств массовой информации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, власти США, ЕС и Великобритании сообщили 3 апреля о том, что вскоре ужесточат санкции против страны-террориста. Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что был шокирован фото из Бучи.