'Найдем и отомстим!' Геращенко показал видео с места братской могилы в Мотыжине. 18+

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко показал видео с места братской могилы в Мотыжине. В понедельник, 4 апреля, там побывали представители топовых международных средств массовой информации.

Геращенко подчеркнул, что зверствам российских оккупантов нет прощения, и пообещал найти их и отомстить. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Организовал выезд журналистов топ-мировых медиа в село Мотыжин Бучанского района, чтобы показать зверства русских ублюдков. Нет и не будет им прощения! Мы найдём кто это сделал и отомстим!" - подчеркнул он.

Видео дня

Геращенко также добавил, что на кадрах видно тела старосты Мотыжина Ольги Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. О том, что вся семья, которую рашисты похитили 23 марта, погибла, стало известно 2 апреля.

ОСТОРОЖНО! Видео содержит элементы 18+ и не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой!

Напомним, в селе Мотыжин Киевской области, которое освободили от варварских войск страны-агрессора 1 апреля, обнаружили братскую могилу мирных жителей. На опубликованных кадрах видно, что у некоторых людей были связаны руки.

Как сообщал OBOZREVATEL братскую могилу также обнаружили в городе Буча под Киевом. В ней похоронено 280 человек. Кроме того, прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленными солдатами РФ.

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