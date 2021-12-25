Правительство не выполнило обязательства по обновленному меморандуму с Международным валютным фондом по продаже по меньшей мере трех государственных предприятий до конца 2021 года. Речь идет об "ОГХК", "Первом Киевском машиностроительном заводе" и "Президент-отеле".

Об этом заявили аналитики по вопросам корпоративного управления дайджеста SOE Weekly в публикации для "Экономической правды". По их словам, ни один из указанных аукционов не состоится в указанный период, поскольку по состоянию на сегодняшний день аукцион "ОГХК" перенесен, продажа "Первого киевского машиностроительного завода" ("Большевика") приостановила АМКУ, а аукцион "Президент-Отеля" так и не объявлен.

Видео дня

Напомним, Украина обязалась выполнить 12 основных пунктов для получения следующего транша помощи от Международного валютного фонда. Ее наша страна может получить до 20 июня 2022 по программе stand-by.

Согласно заключенному меморандуму, Украина согласилась не повышать минимальную зарплату на уровень, превышающий инфляцию плюс 2, в результате чего в 2022-м минималка увеличится всего на 3%. Также согласовано повышение тарифов на уровень выше себестоимости, введение высоких штрафов за долги по коммуналке.

Кроме того, согласно документу, тарифы на газ повысят на уровень выше себестоимости, но сохранят субсидии, за долги по коммуналке будут штрафовать, не будут ограничивать тарифы на газ и пересмотрят тарифы на отопление.

Как сообщал OBOZREVATEL: