Украина ради кредита МВФ согласилась ограничить зарплаты и повысить тарифы – документ

Кабинет министров по требованию МВФ согласился не повышать минимальную зарплату на уровень, который превышает инфляцю плюс 2%. При этом в 2022-м минималка увеличится всего на 3%. Кроме того, в меморандуме с Фондом предусмотрены: повышение тарифов на уровень выше себестоимости, введение высоких штрафов за долги по коммуналке.

Это следует из документа, опубликованного на сайте Минфина. "Мы ограничим рост минимальной зарплаты и фонда зарплаты работников в других государственных сектора на уровень инфляции плюс 2%, а также и дальше будет усиливать адресный характер социальных программ", – говорится в меморандуме.

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Тарифы на газ повысят на уровень выше себестоимости, но сохранят субсидии. "Мы продолжим наши усилия, направленные на предотвращение возврата квазифискальных дефицитов в секторе природного газа путем установления тарифов на уровне выше себестоимости и при этом будем обеспечивать защиту уязвимых слоев население", – говорится в документе.

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За долги по коммуналке будут штрафовать. "Мы разработаем соответствующие инструменты для ТКЭ, чтобы обеспечить взимание платежей из домохозяйств (в том числе за счет увеличения штрафов и упрощенного правоприменение)", – написано в меморандуме.

Не будут ограничивать тарифы на газ и пересмотрят тарифы на отопление. "Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на поставляемый газ домохозяйствам, а также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке. Мы также обеспечим, чтобы все тарифы на отопления, определяемые местными органами власти, были пересмотрены", – написано в документе.

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