Украина обязалась выполнить 12 условий ради кредита МВФ: среди них вакцинация 17 млн украинцев до конца года

Украина обязалась выполнить 12 основных пунктов для получения следующего транша помощи Международного валютного фонда. Ее наша страна может получить до 20 июня 2022 по программе stand-by.

Меморандум между МВФ и Украиной в среду, 24 ноября, был обнародован на сайте украинского Министерства финансов. Документ содержит таблицу с 12 "структурными маяками", которые необходимо выполнить в течение программы.

Половину из них украинское правительство должно выполнить уже до конца 2021 года, два пункта – до марта 2022 года, а выполнение еще четырех запланировано на март-апрель. В документе отмечается, что Украина обязуется продолжать политику преодоления чрезвычайной ситуации в экономике и сфере здравоохранения из-за COVID-19.

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При этом страна должна сохранять макроэкономическую и финансовую устойчивость.

В одном из пунктов отмечено, что наше государство должно до конца 2021 года вакцинировать против коронавируса по меньшей мере 17 миллионов украинцев. Как сказано в документе, для достижения такого показателя правительство закупило достаточное количество препаратов.

Отметим, по состоянию на 23 ноября полностью вакцинировались 10 миллионов украинцев. Первую дозу получили 13 миллионов. За прошедшие сутки прививку получили 286 121 человек.

Также власти обязались утвердить бюджет на следующий год с целевым показателем дефицита 3,5% ВВП. Это должно произойти до конца ноября.

До конца декабря должны обнародовать результаты аудита средств, израсходованных из коронавирусного фонда, Нацбанк должен принять план по повышению профессионального уровня в сфере банковского надзора, а Офис генпрокурора Украины – опубликовать отчеты за полгода по поводу производств против бывших владельцев банков, выведенных с начала 2014 года.

В начале следующего, 2022 года, в Украине должны принять план вывода ПриватБанка и Сбербанка на рынок для частичной или полной приватизации и утвердить стратегию возврата активов обанкротившихся банков.

До конца марта украинские власти планируют ввести изменения в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре и разработать базу потребителей для поставщиков газа, необходимой для выставления счетов домохозяйствам.

До конца июля правительство должно отчитаться о проверке действующих членов Высшего совета правосудия и назначить наблюдательный совет "Энергоатома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила от МВФ почти 700 млн долларов по программе stand-by.За счет этих денег страна увеличит международные (валютные) резервы. Кроме того, транш будет направлен на финансирование дефицита бюджета, борьбу с последствиями пандемии коронавируса и "обеспечение макроэкономической стабильности".