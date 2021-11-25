ПриватБанк и Ощадбанк будут приватизированы – Украина обязалась перед МВФ

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк будут приватизированы. Это прописано в Меморандуме Украины и Международного валютного фонда (МВФ), обнародованном 24 ноября.

Дорожные карты, которые опишут необходимые шаги для полной или частичной приватизации ужреждений, будут приняты банками совместно с министерством финансов уже к концу 2021 года. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном Минфином.

"Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие ПриватБанком и Ощадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с Министерством финансов дорожной карты, которая будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации. А также будет продвигать нашу цель привлечения авторитетных международных инвесторов", – говорится в документе.

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Кабмин обязался утвердить эти планы практически сразу после того, как банки пропишут свои дорожные карты. Крайним сроком в меморандуме указан конец января 2022 года.

Согласно документу, Украина также обязалась уже к концу ноября 2021 года принять поправки к законодательству, которые улучшат управления в госбанках. В частности, будет:

отменена смягчение критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы госбанков;

привлечен авторитетный международный советник для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.

Также документ фиксирует обязательство Украины принимать дополнительные решения, которые смогут влиять на долю государства в банковском секторе "только в случае их соответствия общей стратегии по уменьшению участия и контроля государства в нем". Однако здесь есть условие.

Речь идет о том, что принимать во внимание стратегию по снижению доли государства в банковской сфере Украина будет только при выделении банковских услуг в отдельное юридическое лицо, которое будет отвечать лучшим международным практикам. "В частности, жестким требованиям по предоставлению лицензии (таким как пруденциальная (рассудительная) проверка акционеров)", – отмечается в документе.

Государство потеряет более половины своей доли в банковском секторе. Согласно утвержденным еще в августе 2020 года Принципам стратегического реформирования государственного банковского сектора, его доля сократится с текущих 50,4% чистых активов до менее 25%.

Впрочем, закончится этот процесс относительно нескоро. Крайним сроком указан 2025 год.

В Минфине и НБУ альтернативы не видят. В то же время вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии OBOZREVATEL заявил, что такой шаг не поддерживает.

"Мы – экономика переходного периода. У государства должен быть инструмент влияния на рынки. Пусть частные банки конкурируют с государственными. Но тогда у государства будет инструмент влияния. Я, как потребитель, не вижу необходимости приватизироваться. Что изменится? Ничего. А с точки зрения интересов государства, потеряем инструмент влияния на финансовые рынки", – пояснил Непран.

В свою очередь, Василий Невмержицкий, советник председателя правления Кредитвест банка, наоборот уверен: для здоровой конкуренции банк необходимо продать. "С точки зрения здоровой конкуренции необходимо снижать долю государства в банковском секторе. Все, включая НБУ, признают, что она чрезмерна. Ведь концентрация половины банковского сектора в одних руках противоречит принципам здоровой конкуренции", – уверен эксперт.

Переход банка из одних рук в другие должен произойти безболезненно. Банковский надзор за последнее десятилетие радикально изменился и продолжает усиливаться.

Регулятор не допустит кардинальных изменений. Кроме того, если ухудшать предложения для украинцев, это приведет к оттоку клиентов. А в этом не заинтересованы и новые собственники.

К тому же в НБУ уже заявили, что рассматривают в качестве покупателя европейские или американские банковские группы, которые придерживаются жестких правил поведения на рынке. А следовательно, дорожат своим именем.

Кроме того, гарантии Фонд гарантирования вкладов физических лиц (200 тыс. грн, которые вернут вкладчикам даже в случае закрытия финучреждения) также не отменяются при смене собственника. В то же время, вхождение в капитал иностранного акционера открывает новые возможности для банка, упрощает доступ к международным рынкам капитала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к приватизации готовят также Укргазбанк. Финансовое учреждение уже делает шаги для этого, они прописаны в дорожной карте приватизации. Следующим шагом станет поиск финансового советника для банка и выбор наилучшего варианта продажи.