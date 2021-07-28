IBOX BANK подвел итоги 2 квартала 2021 года: трехкратный рост активов юрлиц и 281 млн уставного капитала

Транзакционный банк IBOX BANK опубликовал отчет о финансовых результатах за второй квартал 2021 года. Банк продолжает активное развитие корпоративного сектора и повышает финансовую стабильность. Напомним, в июле 2021 года АО "АЙБОКС БАНК" увеличил уставной капитал с 200 до 281 млн грн.

По данным пресс-службы IBOX BANK, размер чистых активов за первую половину 2021 года вырос на 56% по сравнению с 2020 годом: регулятивный капитал за первые полгода 2020-го составлял 247,6 млн грн, а за шесть месяцев 2021 года – 386,3 млн

Банк продолжает успешное внедрение стратегии активного развития сегмента юрлиц: за январь-июль 2021 года объем средств юрлиц вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: с 957,1 млн грн в 2020-м до 2,89 млрд грн в 2021-м.

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"Стратегическая цель IBOX BANK – быть максимально полезным для бизнеса и эффективным при обработке платежей. В этой нише мы преуспеваем, поэтому готовим все свои процессы для более активной работы с физлицами. Конкурентные требования на этом рынке довольно высокие, а потому будем вести их запуск только после полной готовности в нашей возможности им соответствовать", – рассказал Глава правления АО "АЙБОКС БАНК" Петр Мельник.

Такие заявления хорошо подкрепляются фактами. Напомним, в июне IBOX BANK запустил Veocard – первую в Украине платежную карту на небанковском рынке вместе с Moneyveo. Кроме того, банк получил статус абонента-идентификатора системы BankID от Национального банка Украины.