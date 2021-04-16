Глава НБУ Шевченко: давление на центробанк несет риск девальвации

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко констатировал, что с 2020 года доказал, что учреждение остается приверженным политике гибкого курсообразования и инфляционного таргетирования.

В интервью для издания Global Capital, руководитель НБУ отметил, что недавняя ситуация в Турции четко проиллюстрировала, почему центробанк должен быть технократическим и независимым институтом, ведь именно снижение доверия к ЦБ вследствие политического вмешательства нанесло тяжелый удар по курсу турецкой лиры.

По словам Шевченко, политическое давление на центробанки, вероятно, везде существует, однако в Украине именно НБУ принимает решение, куда должна двигаться учетная ставка.

"Ничто не угрожает независимости НБУ", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, турецкая лира упала на 16% после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган внезапно уволил председателя центрального банка страны. В начале торгов 22 марта в Азии турецкая валюта торговалась на близком к рекордному минимуме 8,36 лир за доллар по сравнению с 7,21 в конце прошлой недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ заявил, что учреждение выступает за рыночное регулирование вопроса определения комиссии и тарифов в платежных системах и будет руководствоваться исключительно интересами конечных потребителей.