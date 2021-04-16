Глава НБУ Шевченко: тиск на центробанк несе ризик девальвації

Глава Національного банку України Кирило Шевченко констатував, що з 2020 року довів, що установа лишається прихильною до політики гнучкого курсоутворення та інфляційного таргетування.

У інтерв`ю для видання Global Capital, керівник НБУ зазначив, що недавня ситуація в Туреччині чітко проілюструвала, чому центробанк має бути технократичною та незалежною інституцією, адже саме зниження довіри до ЦБ внаслідок політичного втручання завдало важкого удару по курсу турецької ліри.

За словами Шевченка, політичний тиск на центробанки, мабуть, всюди існує, проте в Україні саме НБУ ухвалює рішення, куди має рухатися облікова ставка.

"Ніщо не загрожує незалежності НБУ", – підкреслив Шевченко.

Нагадаємо, турецька ліра впала на 16% після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган раптово звільнив голову центрального банку країни. На початку торгів 22 березня в Азії турецька валюта торгувалася на близькому до рекордного мінімумі 8,36 лір за долар в порівнянні з 7,21 наприкінці минулого тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ заявив, що установа виступає за ринкове регулювання питання визначення комісії й тарифів у платіжних системах та керуватиметься винятково інтересами кінцевих споживачів.