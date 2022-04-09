Германия может прекратить импорт российской нефти в 2022 году, – Шольц

Германия может прекратить импорт российской нефти уже в 2022 году, заявил канцлер страны Олаф Шольц. По его словам, Европа вынуждена будет отказаться от энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters. Как пишут журналисты, так Шольц ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Представитель СМИ спросил, стыдно ли ему за того, что страны Европейского союза платят РФ миллиарды евро за ископаемое топливо. Фактически, так они финансирует войну, которую Россия начала против Украины.

"Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от импорта российской нефти, и думаем, что сможем сделать это в течение этого года", – сказал Шольц.

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Российская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% к началу Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт российского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.

Европейский союз на этой неделе утвердил новые санкции против России за агрессию в Украине. Ограничения вступили в силу с 8 апреля. Санкции включат в себя транспортную блокаду и запрет на импорт угля из РФ. Запрет на российский уголь стал первым эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Кроме того, Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести полный запрет на импорт всех энергоносителей из России. Речь идет о российском угле, газе, нефти и ядерном топливе. Решение не имеет юридической силы – по сути это призыв парламентариев к Еврокомиссии и Совету Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу действовать решительно и ввести эмбарго на закупки у России нефти и газа. Покупка энергетических ресурсов приносит агрессору деньги, которые в итоге тратятся на убийство украинцев.