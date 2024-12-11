В работе сервисов Meta наблюдается масштабный сбой: какие сайты не работают

В глобальных сервисах Meta платформы фиксируется массовый сбой в работе. В частности, сбой есть в работе Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Threads.

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Об этом свидетельствуют данные Downdetector. Мониторинг проблем и сбоев в реальном времени фиксирует массовые сбои в работе сайтов и приложений компании Марка Цукерберга.

В Downdetector ссылаются на десятки тысяч пользователей, которые испытывают проблемы с указанными приложениями а также с доступом к своим аккаунтам на соответствующих сайтах.

Впрочем, у Meta пока нет никаких официальных сообщений по поводу перебоев в работе.

По данным Downdetector, массовый сбой в сети пришелся на восемь часов вечера (по киевскому времени), и продолжается. Причем сбой так или иначе коснулся всех глобальных сетевых компаний.

В том числе сбоит работа приложений Х, TikTok и даже Google, однако в гораздо меньшей степени, чем у сервисов Meta.

Жалобы на сбои поступают из Украины и других стран, в том числе из Европы и США.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при работе с WhatsApp – невозможность отправить или принять уведомление. Пользователи Facebook, Instagram и других сетевых сервисов жалуются на трудности при попытке войти в приложения или свои аккаунты. Также есть жалобы на медлительную работу сервисов.

Спикер Meta Энди Стоун в сети Х, также работающей нестабильно, подтвердил наличие сбоев в работе сервисов от компании Цукерберга. Он отметил, что специалисты Meta "работают, чтобы вернуть все в нормальное русло", но не уточнил, что произошло.