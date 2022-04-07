Европарламент принял резолюцию о полном и немедленном запрете нефти и газа из России

Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести полный запрет на импорт всех энергоносителей из России. Речь идет о российском угле, газе, нефти и ядерном топливе. Решение не имеет юридической силы – по сути это призыв парламентариев к Еврокомиссии и Совету Европы. Также европарламентарии просят отключить от системы SWIFT все российские банки, а также закрыть порты Европы для российских судов.

Резолюцию об энергетическом эмбарго приняли 513 голосами, сообщается на сайте Европарламента (ЕП). Против проголосовали лишь 22 евродепутата, 19 – воздержались.

"Эмбарго должно сопровождаться планом обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС, а также стратегией отмены санкций в случае, если Россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и полностью выведет свои войска с территории Украины", – объяснили в Европарламенте.

Видео дня

Кроме немедленного введения энергетического эмбарго, евродепутаты требуют исключить Россию из G20 и других международных организаций. В частности, это UNHRC, "Интерпол", Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и т.д.

Те же ограничения, по мнению евродепутатов, должны затрагивать и Беларусь. "Учитывая Беларуси в войне в Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как санкции против России, чтобы закрыть любые лазейки, позволяющие Путину использовать помощь Лукашенко для обхода санкций", – говорится в сообщении ЕП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа должна действовать более решительно и ввести эмбарго на закупки у России нефти и газа. Покупка энергетических ресурсов приносит агрессору деньги, которые в итоге тратятся на убийство украинцев. При этом суммы немалые – каждый день РФ получает от ЕС 380 млн евро за газ 360 млн евро за нефть.