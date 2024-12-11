'Темп развития хороший': Зеленский подвел первые итоги программы 'Зимова єПідтримка'. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день почти 6,5 миллионов украинцев подали заявку на "Зимову єПідтримку", из них 1,6 миллиона – это заявки на детей. По словам главы государства, темп развития этой государственной программы хороший.

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Относительно первых ее итогов докладывала первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 11 декабря.

"Очевидно, что программа нужна людям. И уже продолжаются первые выплаты. Мы видим, что около половины выплат было перечислено за коммунальные услуги", – отметил он.

Также значительная часть полученных украинцами средств идет на волонтерские фонды. По словам Зеленского, это очень важно, что люди могут поддержать нашу армию благодаря этим выплатам.

Он добавил, что "єПідтримка" будет работать в течение трех месяцев зимы. В это время можно будет подать заявку. А потратить эти средства можно будет в течение всего следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, выплаты по программе "Зимова єПідтримка" уже начали поступать гражданам Украины. Их можно потратить на коммуналку, лекарства, книги или поддержку ВСУ.

Однако украинцы также нашли лазейку, как обналичить по программе "Зимова єПідтримка" в наличные. Это можно было сделать с помощью платежного сервиса EasyPay. Из-за большого наплыва желающих это сделать на платформе отключили функцию "возврата денег".

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