Заробитчан из Украины заманивают в Польшу: кому платят 148 тыс. грн в месяц

В Польше количество вакансий для украинцев увеличилась более чем на треть. Большим спросом пользуются рабочие с квалификацией: плиточники, бетонщики. Они могут претендовать на зарплату в размере до 148 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. Так, плиточники могут зарабатывать до 12 до 16 евро в час. Работать придется по 11 часов в день и шесть дней в неделю. В результате в месяц можно получать до 148,3 тыс. грн.

"Требуются срочно плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше, сначала платят 12−14 евро в час, в зависимости от опыта, потом поднимают ставку, если специалист хорошо себя показывает в работе. 10−11 часов в день", – говорится в объявлении.

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Проезд до работы, спецодежду, спецобувь и инструмент обеспечивает работодатель. Минимальная зарплата при этом составляет 45 тыс. грн.

Бетонщики с опытом работы могут зарабатывать 12−15 евро в час и выше, начинают с 12−14 евро в час. Проживание бесплатное, график работы 10−11 часов в день. В месяц можно зарабатывать до 140 тыс. грн.

Также спросом пользуются и врачи. К примеру, стоматолог с опытом работы и знанием польского языка может зарабатывать до 160 тыс. грн. "Приглашаем на работу врача-стоматолога, с опытом работы от 1 года, со знанием польского языка (уровень А1-А2), подтвержденного сертификатом", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше с 2022 года пересмотрят размер минимальной заработной платы. В результате увеличатся зарплаты и украинских заробитчан.