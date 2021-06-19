В Польше повысят минималку: сколько будут зарабатывать украинские заробитчане

В Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, увеличат на 1,5 тыс. грн до 21,44 тыс. грн. Такой перерасчет в том числе коснется украинских заробитчан.

Перерасчет минималки произойдет с 2022 года. Как сообщило агентство Gremi Personal в своей публикации, в Польше подорожали продукты, больше приходится тратить на коммуналку.

"Жизнь в Польше становится все дороже. Профсоюзы в Польше также рассчитывают на гораздо большее повышение минимальной заработной платы", – утверждает Томаш Богдевич, генеральный директор компании Gremi Personal. Минимальная почасовая ставка для гражданско-правовых договоров составит 19,60 злотых (142 грн).

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Отметим, в то же время в Украине минимальная зарплата составляет 6 тыс. грн. В декабре 2021-го минималку поднимут до 6,5 тыс. грн. Средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5, 5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс., в Украине в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.

В Польше на треть взлетело количество вакансий для украинских заробитчане. Среди сезонных предложений наиболее распространенное – сбор ягод. Зарплата для сборщиков составляет от 20 до 39 тыс. грн, при этом работать придется по 12-18 часов в день.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие вакансии для украинских заробитчан открыли в Польше. Также стоит учитывать, что многие вакансии – мошенничество. В вакансиях указывают неправдивые условия, а иногда за оформления документов "работодатели" требуют деньги и пропадают.