Украинский пенсионер отсудил у госбанка более 50 тыс. гривен: почему вернули деньги

Пенсионер из Хмельнитчины через суд добился от Ощадбанка возмещения 55 тыс. грн. Мужчина убедил судей в том, что он не совершал транзакции, в результате которых потерял указанную сумму, и потому банк должен вернуть ему средства.

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Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде, признавшем правомерность решения Белогорского районного суда Хмельницкой области. Ранее райсуд обязал госбанк возместить указанную сумму.

По словам мужчины, 17 апреля 2023 года с его банковского счета в течение минуты было списано 55 тыс. грн четырьмя платежами от 5 тыс. до 20 тыс. грн. Кроме того, банк также взыскал с него 570 грн комиссии.

Об этом мужчина узнал из СМС, поступивших на его финансовый номер. Позже он получил еще три сообщения об отклоненных транзакциях. Он сразу позвонил по телефону на горячую линию Ощадбанка и сообщил о случившемся, после чего его карточку заблокировали.

На следующий день в местном отделении он получил выписку по счету, где было указано, что его деньги перевели через UKR KYIV MOBILE BANKING на другой счет. С этим документом пенсионер обратился в Шепетовский отдел Нацполиции, сотрудники которого 20 апреля зарегистрировали уголовное производство по статье о краже, совершенной в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Когда же мужчина обратился в Ощадбанк за возмещением, то получил отказ. Поэтому он обратился в суд, где попросил взыскать не только утраченные средства, но и комиссию, пеню, инфляционные потери и 3% годовых за пользование чужими средствами.

Белогорский районный суд удовлетворил его иск, но частично – то есть обязал Ощадбанк компенсировать 55 тыс. грн. А когда банк подал апелляцию на это решение, получил отказ.

В банке отказались нести ответственность за операции клиентов в системе "Ощад 24/7", поскольку данные для входа в аккаунты истцов известны только им самим. Но коллегия судей не приняла во внимание такие доказательства и заметила, что по постановлению Правления НБУ №164 ответственность эмитента платежного средства презюмируется, если не доказано обратное.

То есть банк не предоставил доказательств того, что пенсионер из Хмельнитчины сознательно совершил транзакции. Кроме того, он самостоятельно сообщил банку и правоохранительным органам о мошеннических действиях с его счетом – в апелляционном суде это расценили как отсутствие желания совершать эти банковские операции.

"Учитывая потребительский характер правоотношений между сторонами, суд исходит из того, что при отсутствии надлежащих и допустимых доказательств сомнения и предположения должны толковаться преимущественно в пользу потребителя, который обычно является слабой стороной в таких гражданских отношениях, правовые отношения потребителя с банком фактически не являются равными", – говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что клиент отсудил у Ощадбанка 129,4 тыс. грн, которые мошенники списали с его счета. Кроме того, мужчина добился выплаты 30 тыс. грн. морального ущерба.

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