Украинцы обязаны заплатить налоги за квартиры, которые давно купили: сколько за каждый метр

Украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов.

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Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы. Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождение в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5 процента за 1 квадратный метр.

Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6 700 гривен (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн).

Так, например, у физического лица с квартирой в Киеве общей площадью 65 квадратных метров. Сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м и ставки налога, утвержденной решением Киевской городской государственной администрации. В частности, для квартир в Киеве ставка налога составляет 1,5 процента (90,0 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога:

(65-60)*100,5 = 502,5 гривен.

Справочно. При наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

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