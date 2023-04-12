Как украинцам проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: способы
Украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Так, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.
О том, как узнать о штрафах за нарушение ПДД – расскажет OBOZREVATEL.
Где проверить штрафы?
- На сайте Главного сервисного центра МВД Украины;
- на портале Дія;
- в приложении "Штрафы ПДД";
- в мобильных банкингах.
Как проверить на сайте Главного сервисного центра МВД?
Для проверки штрафов нужно зайти на сайт и указать следующие данные:
- номер авто;
- серию и номер постановления или информацию о владельце авто (данные паспорта или удостоверение).
Затем пользователь получает ответ с результатом запроса.
Как проверить в Дії?
В случае, если портал Дія есть в телефоне, то уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут поступать в виде сообщения на телефон. Для отражения штрафов понадобится только водительское удостоверение или техпаспорт.
Чтобы заплатить штраф нужно:
- зайти на портал;
- перейти к разделу "услуги";
- выбрать раздел "Штрафы за нарушение ПДД";
- выбрать удобный способ оплаты
Как проверить в приложении "Штрафы ПДД"?
Пользователь может легко добавить документы, оформленные на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений и заплатить за штраф.
Как проверить в "Приват24"?
- Зайти в мобильный банкинг "Приват24";
- выбрать раздел "Сервисы";
- кликнуть на "Платежи";
- выбрать "Штрафы и нарушения".
Нарушителю нужно заплатить хотя бы 50% от суммы штрафа в период 30 дней. Если этого не сделать, водитель, совершивший правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить многотысячные штрафы за курение в общественных местах. Так, за курение в кафе, барах и ресторанах предусмотрен штраф 3 тыс. грн., но сумма увеличится при повторном нарушении – до 15 тыс. грн.
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