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Как украинцам проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: способы

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,9 т.
Как проверить штрафы на авто

Украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Так, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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О том, как узнать о штрафах за нарушение ПДД – расскажет OBOZREVATEL.

Где проверить штрафы?

  • На сайте Главного сервисного центра МВД Украины;
  • на портале Дія;
  • в приложении "Штрафы ПДД";
  • в мобильных банкингах.

Как проверить на сайте Главного сервисного центра МВД?

Для проверки штрафов нужно зайти на сайт и указать следующие данные:

  • номер авто;
  • серию и номер постановления или информацию о владельце авто (данные паспорта или удостоверение).

Затем пользователь получает ответ с результатом запроса.

Как проверить в Дії?

В случае, если портал Дія есть в телефоне, то уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут поступать в виде сообщения на телефон. Для отражения штрафов понадобится только водительское удостоверение или техпаспорт.

Чтобы заплатить штраф нужно:

  • зайти на портал;
  • перейти к разделу "услуги";
  • выбрать раздел "Штрафы за нарушение ПДД";
  • выбрать удобный способ оплаты

Как проверить в приложении "Штрафы ПДД"?

Пользователь может легко добавить документы, оформленные на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений и заплатить за штраф.

Как проверить в "Приват24"?

  • Зайти в мобильный банкинг "Приват24";
  • выбрать раздел "Сервисы";
  • кликнуть на "Платежи";
  • выбрать "Штрафы и нарушения".

Нарушителю нужно заплатить хотя бы 50% от суммы штрафа в период 30 дней. Если этого не сделать, водитель, совершивший правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить многотысячные штрафы за курение в общественных местах. Так, за курение в кафе, барах и ресторанах предусмотрен штраф 3 тыс. грн., но сумма увеличится при повторном нарушении – до 15 тыс. грн.

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