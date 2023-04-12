Как украинцам проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: способы

Украинцы могут проверять наличие штрафов за нарушение ПДД не выходя из дома, со всего смартфона, компьютера или другого девайса. Так, для проверки нужно знать только номер автомобиля и данные документов владельца авто.

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О том, как узнать о штрафах за нарушение ПДД – расскажет OBOZREVATEL.

Где проверить штрафы?

На сайте Главного сервисного центра МВД Украины;

на портале Дія;

в приложении "Штрафы ПДД";

в мобильных банкингах.

Как проверить на сайте Главного сервисного центра МВД?

Для проверки штрафов нужно зайти на сайт и указать следующие данные:

номер авто;

серию и номер постановления или информацию о владельце авто (данные паспорта или удостоверение).

Затем пользователь получает ответ с результатом запроса.

Как проверить в Дії?

В случае, если портал Дія есть в телефоне, то уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут поступать в виде сообщения на телефон. Для отражения штрафов понадобится только водительское удостоверение или техпаспорт.

Чтобы заплатить штраф нужно:

зайти на портал;

перейти к разделу "услуги";

выбрать раздел "Штрафы за нарушение ПДД";

выбрать удобный способ оплаты

Как проверить в приложении "Штрафы ПДД"?

Пользователь может легко добавить документы, оформленные на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений и заплатить за штраф.

Как проверить в "Приват24"?

Зайти в мобильный банкинг "Приват24";

выбрать раздел "Сервисы";

кликнуть на "Платежи";

выбрать "Штрафы и нарушения".

Нарушителю нужно заплатить хотя бы 50% от суммы штрафа в период 30 дней. Если этого не сделать, водитель, совершивший правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить многотысячные штрафы за курение в общественных местах. Так, за курение в кафе, барах и ресторанах предусмотрен штраф 3 тыс. грн., но сумма увеличится при повторном нарушении – до 15 тыс. грн.

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