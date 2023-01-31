За украинские монеты "из копилки" готовы платить большие деньги: какие они

Украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.

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К примеру, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", эту монету можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

Также ценятся 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их отличает гурт – он, как и в 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг, гладкий. Коллекционеры, по данным специалистов, готовы выложить за них от 7 000 до 9 000 грн.

Можно выгодно продать и 10-копеечные монеты. В частности:

за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн;

за более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм;

от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут найти в копилках и кошельках 5-копеечные монеты, которые можно продать за большие деньги. За некоторые разновидности коллекционеры готовы платить тысячи гривень.

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