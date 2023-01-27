Украинцы могут найти в кошельках 5 копеек, за которые коллекционеры заплатят тысячи гривень: как выглядят

Украинцы могут найти в копилках и кошельках или получить на сдачу 5-копеечные монеты, которые можно продать за большие деньги. За некоторые разновидности коллекционеры готовы платить тысячи гривень.

Видео дня

Одной из таких является 1.1ААк монет 1992 года. По данным ресурса "Монеты-ягодки", такие 5 копеек можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе трезуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Также хорошо платить коллекционеры готовы за другие 5 копеек 1992 года – разновидности 2БАм. Их отличают:

средний зуб трезуба – он острый и узкий;

единице в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Ценятся и 5 копеек 1996 года – их можно продать более, чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт, поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей:

за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным специалистов, коллекционеры готовы отдать от 4 000 грн до 6 000 грн;

а за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм – от 2 000 грн до 4 000 грн.

Также можно выгодно продать 10-копеечные монеты. В частности:

за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн;

за более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм;

от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине почти за 100 тыс. грн продают 2 копейки 1992 года. Эта монета является пробной и не была в обороте. Ее особенностью является внешний вид – венок расположен ближе к центру монеты (а не около пояса).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!