За 10 копеек, которые можно получить на сдачу, коллекционеры готовы платить тысячи гривень: как распознать
Коллекционеры готовы платить большие деньги за украинские монеты в 10 копеек, которые можно найти в копилке или получить на сдачу. Иногда их стоимость доходит до нескольких тысяч гривень.
Такой монетой, к примеру, является 10 копеек 1992 года разновидности 1.14ГАк. По данным ресурса "Монеты-ягодки", за такую монету могут заплатить от 10 000 грн до 14 000 грн. Ее можно узнать по:
- среднем зубе трезуба, который сверху утолщен;
- прямыми (не загнутыми) верхушками букв "Ї" и "Н";
- длинному и тонкому хвостику грозди №3;
- гурте с мелкой или крупной насечкой.
От 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готові платить за другие 10 копеек 1992 года – разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
За монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн. Узнать ее можно по:
- замкнутом четвертом зерне третьего колоса;
- четвертом зерне четвертого колоса, которое касается листа;
- маленькой нижней ягоде в грозди №2.
За более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.
Однако несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL, платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей.
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