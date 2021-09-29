Вторая пенсия для украинцев: как будут гарантировать выплату средств и кто за это заплатит

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена создать фонд гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондах для защиты средств украинцев. Если рассматривать гарантии, то есть три формы защиты от инвестиционного риска.

Первая – отказаться от механизма гарантий, используя для хеджирования (открытие сделок на одном рынке для компенсации ценовых рисков на противоположной позиции на другом рынке) инструменты финансового рынка. Об этом заявил член НКЦБФР Юрий Бойко, передает "Правительственный портал".

Это можно реализовать, например, выбирая варианты деривативов (договор, удостоверяющий право приобрести или продать базовый актив на определенных в договоре условиях в будущем).

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Также, по его словам, можно использовать гарантии возврата, предоставленные третьими лицами. Например, представителями пенсионного фонда, их объединениями или использовать другие формы коллективной передачи рисков.

Еще одна форма защиты – создание резервных фондов как в самих негосударственных пенсионных фондах, так и на уровне компаний по управлению активами.

В то же время член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку подчеркнул, что гарантии бесплатными не бывают и каждый из этих видов гарантий имеет свою цену.

"За них в конечном итоге рассчитываются или налогоплательщики (в случае государственных гарантий), или же участники системы (в виде недополученной доходности собственных инвестиций). И чем больший объем покрывается гарантией (взносы, доход и т.д.), тем она дороже", – резюмировал Бойко.

Напомним, украинцы уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

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