Украинцам будут насчитывать по две пенсии: сколько за это заплатим и какие выплаты получим

Украинцы уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Выплаты смогут получать не все. Так, новая система не коснется:

тех, кто уже вышел на пенсию или достигнет пенсионного возраста к 2023-му;

те, кому до пенсии осталось всего несколько лет;

выплата будет незначительной для тех, кто официально получает минималку.

Так, размер второй выплаты, как подсчитали в Минсоце, при условии наличия 35 лет стажа и средней зарплаты в 15 тыс. грн составит около 3117 грн (всего 445 тыс. грн) при условии, если находится на пенсии около 15 лет.

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В то же время, при минимальной пенсии, если использовать формулу расчета Минсоца (4% взноса плюс 3% доходности сбережений), накопить за 35 лет можно было бы всего 176,4 тыс. грн. Таким образом, ежемесячная выплата составила бы всего около 1 тыс. грн. Правда, стоит учитывать, что также можно будет получать и вторую пенсию.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

часть экспертов с расчетами Минсоца не согласна. Они уверены, что размер второй выплаты будет меньшим;