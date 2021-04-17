В Украине взлетели цены на масло: как изменится стоимость

В Украине подсолнечное масло в 2021-м подорожало с 42 до 60 грн за литр. В ближайшее время цены будут снижаться из-за приближающегося нового урожая.

Об этом со ссылкой на зампредседателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаила Соколова сообщает издание "Комментарии". По словам эксперта, масло в Украине выросло в цене, поскольку подорожали семена подсолнечника, из которого его производят.

"Снижение цены возможно, когда в мире наметится избыток масла, тогда его стоимость пойдет вниз, – объясняет Соколов. – Таков принцип работы рыночной экономики: если определенных продуктов не хватает – цены на них растут. Если цены растут, бизнес начинает вкладывать дополнительные деньги в этот товар, производство растет, спрос насыщается и тогда цены падают".

В то же время эксперт убежден, что в дальнейшем цены на масло вряд ли будут расти. Это связано с тем, что запасы семян подсолнечника большие, а новый урожай – не за горами.

Отметим, подсолнечное масло по всему миру подорожало до максимума за 10 лет. Украина – главный производитель этого продукта, но рост цен не обошел и наши магазины. Литр масла продают уже по 60 гривен.

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