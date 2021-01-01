В Украине по-новому будут проверять субсидиантов и пенсионеров: какую информацию узнают

В Украине с 1 января Минфин получил возможность автоматически проводить верификацию (проверку) данных получателей всех выплат: пенсий, субсидий, материальной помощи малообеспеченным и т. д. На каждого украинца, который обратился за помощью, соберут всю доступную информацию: начиная от заработка и заканчивая пересечением границы.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, это соответствует закону "О верификации". Проверять будут еще до того, как дадут деньги из бюджета.

Какая информация попадет в реестры:

о всех транспортных средствах, которые есть у льготников;

документы, которые подтверждают личность (паспорт, ИНН, регистрация места жительства);

о пересечении границы;

о том, какие штрафы платил;

выписка из налоговой;

информация о праве собственности на недвижимость.

Три этапа проверки:

Перед получением выплаты. Сразу после того, как вы обратитесь за пенсией, субсидией или другой выплатой, ваши данные попадут в Минфин и в автоматическом режиме будут сопоставляться со всей информацией, которая есть в базах данных.

Во время получения выплаты. Если в процессе всплывет факт о том, что украинец нарушил условия предоставления помощи и утаил эту информацию, деньги сразу же перестанут выплачивать.

Третий – ретроспективная верификация. Еще три года после того, как человек перестал получать деньги от государства, его могут и будут проверять.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.