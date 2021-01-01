В Україні по-новому перевірятимуть субсидіантів і пенсіонерів: яку інформацію дізнаються

В Україні з 1 січня Мінфін отримав можливість автоматично проводити верифікацію (перевірку) даних одержувачів усіх виплат: пенсій, субсидій, матеріальної допомоги малозабезпеченим тощо. На кожного українця, який звернувся за допомогою, зберуть всю доступну інформацію: починаючи від заробітку і закінчуючи перетином кордону.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, це відповідає закону "Про верифікацію". І робити це будуть ще до того, як дадуть гроші з бюджету.

Яка інформація потрапить до реєстрів:

про всі транспортні засоби, які є в пільговиків;

документи, що підтверджують особу (паспорт, ІПН, реєстрація місця проживання);

про перетин кордону;

інформація про те, які штрафи платив;

витяг із податкової;

інформація про право власності на нерухомість.

Три етапи перевірки:

Перед отриманням виплати. Відразу після того, як ви звернетеся по пенсію, субсидію або іншу виплату, ваші дані потраплять до Мінфіну і в автоматичному режимі будуть зіставлятися з усією інформацією, яка є в базах даних.

Під час отримання виплати. Якщо в процесі спливе факт про те, що українець порушив умови надання допомоги і приховав цю інформацію, гроші відразу ж перестануть виплачувати.

Третій – ретроспективна верифікація. Ще три роки після того, як людина перестала отримувати гроші від держави, її можуть і будуть перевіряти.

Будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити. Навіть якщо ви отримуєте весь дохід у тіні, вибіркова перевірка може вказати на ознаки наявності такого доходу. Єдиний варіант – чесно заповнити декларацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.