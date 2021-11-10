В ПриватБанке отказались принимать у клиента деньги: причину назвать не смогли

Клиент ПриватБанка сообщил, что кассир одного из отделений учреждения отказался принимать у него долларовые купюры из-за их внешнего вида. При этом объяснить свое решение с помощью нормативных документов кассир не смог. Также предоставить владельцу денег информацию о критериях износа купюр не смогли в колл-центре банка.

На сайте "Минфин" клиент под ником alexeyb1979 рассказал, что на его купюрах были штампы, надписи и пятна. Однако, по его словам, их размер был далек до максимального, определенного в письме НБУ от 27.01.2021 г. "Об осуществлении валютно-обменных операций с изношенными и поврежденными банкнотами иностранных валют".

"К примеру площадь надписи, цифры не превосходили 20 мм квадратных. На каждой купюре", – отмечает alexeyb1979.

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По словам alexeyb1979, кассир ПриватБанка не смог объяснить, на основании какого документа отказался принимать его банкноты. Вместо этого он предложил "взять их на экспертизу продолжительностью до полугода".

Получить информацию о критериях износа денег клиент не смог и в колл-центре ПриватБанка. "Самое разумное что смог посоветовать оператор, это пополнить этими же купюрами карточку и потом из нее совершить платеж", – рассказал он.

Примечательно, что, по словам alexeyb1979, в другом отделении банка те же доллары были приняты. Впрочем еще одну купюру – не предлагавшуюся предыдущему отделению – брать отказались. Ею все так же посоветовали пополнить карту через терминал.

"В другом отделении все эти купюры были принять без всяких вопросов. Однако одну другую вернули – якобы она была постирана. При этом посоветовали ею пополнить в терминале карточку", – рассказал клиент.

По его мнению, ПриватБанк специально отказывает клиентам в приеме старых банкнот. "Такое впечатление, что это целенаправленная политика банка – максимально возвращать старые банкноты под разными надуманными предлогами", – отметил он.

В своем ответе под постом alexeyb1979 ПриватБанк сообщил, что проведет проверку случившегося. Объяснений же политики банка касаемо старых банкнот в учреждении, впрочем, не предоставили.

"Информация по ситуации передана профильным специалистам для анализа и проведения проверки. По результату с вами свяжется сотрудник банка", – говорится в ответе.

Кассир в банке сам может решать, принимать валюту, или нет. Он должен просмотреть купюры под увеличительным стеклом или прогнать их через детектор. Не принять могут купюры:

имеющие несколько повреждений сразу;

изношенные на вид;

порванные;

на которых видны пятна краски.

Тем не менее, согласно правилам Национального банка, принимать валюту с небольшими повреждениями банки обязаны. Речь идет о:

небольших потертостях;

небольших надписях (до 200 мм);

надрывах до 3 мм;

проколах до 1 мм.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: клиент ПриватБанка сообщил, что банк заблокировал его зарплатную карту, не имея на то причин. В самом банке считают, что действовали согласно закону.