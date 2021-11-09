Военный пожаловался, что ПриватБанк заблокировал ему зарплатную карту и требует справку о доходах

Клиент ПриватБанка сообщил, что банк заблокировал его зарплатную карту, не имея на то причин. В самом банке считают, что действовали согласно закону.

На сайте "Минфин" клиент под ником gorodok512 рассказал: все начисления на его карту поступают исключительно от воинской части, в которой он находится на финансовом снабжении. Более того, каждое поступление денег сопровождается соответствующим указанием его назначения.

"В банке же сказали, что нужно подтвердить происхождение средств и предоставить справку о доходах за 2020-2021 годы. Но я каждый год подаю декларацию, которую проверяют соответствующие органы", – сетует gorodok512.

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В своем ответе на обращение gorodok512 ПриватБанк отметил, что его действия – законны. Более никаких объяснений учреждение не предоставило.

"В своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины. А также – нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности", – говорится в ответе.

Случай gorodok512 – не единичный. Ранее на аналогичные действия ПриватБанка жаловались и другие его клиенты.

В самом же учжреждении объясняют свои действия борьбой с мошенниками и отмыванием средств. Помимо этого, там ссылаются на обязанность проверять, легально ли клиент получает свои доходы. "Чтобы продолжить сотрудничество с клиентом и разблокировать карты, нужно получить документы, которые подтвердят источники дохода", – отмечают в банке.

Клиентка ПриватБанка сообщила об исчезновении с ее карты большой суммы денег. За 800 подходов без ее ведома с карты было списано 20,5 тыс. грн. В банке же вину за происшедшее переложили на ее саму.

По словам клиентки под ником MarinaRum, деньги снимали среди ночи по 24,99 грн за 800 раз. При этом она подчеркивает: уведомлений о снятии с ее карты денег не приходило.

"Ни разу за все 800 транзакций мне не пришло сообщение что у меня снимают деньги. Хотя если ты в магазине или в аптеке рассчитываешься картой и сумма больше 1000 грн, тут же приходит код подтверждения – действительно ли вы сняли такую сумму? Но, видимо, 20 тыс. грн, это не удивительно", – сетует MarinaRum.

В своем ответе на обращение MarinaRum ПриватБанк отметил, что передать данные карты мошенникам она могла сама. "Данные карты третьи лица могли получить по неосторожности. Попытайтесь вспомнить, не было ли у кого-то доступа к вашей карте", – говорится в ответе.

Кроме того, в банке подчеркнули, что следить за своими деньгами она должна самостоятельно. "Банк всегда гарантирует сохранность ваших средств, но и вы должны заботиться о безопасности своих денег", – уверенны в учреждении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинец пополнил карту ПриватБанка почти на 52 тысячи, а деньги пропали. Терминал дал сбой.