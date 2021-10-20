Не все доллары можно продать в Украине: какие купюры не принимают банки

Далеко не все доллары можно продать в нашей стране. Кассир в банке сам может решать, принимать валюту или нет. Он должен просмотреть купюры под увеличительным стеклом или прогнать через детектор.

Которая имеет несколько повреждений сразу;

изношена на вид;

порванная;

видны пятна краски.

Согласно правилам центробанка (НБУ), принимать доллары обязаны, если есть лишь небольшие потертости, небольшие надписи (до 200 мм). Надрывы должны быть до 3 мм, а прокол на купюре – до 1 мм.

Зато год выпуска банкноты не имеет определяющего значения. Если купюра в порядке, ее должны принять, даже если это $100 1993-го.

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Могут принять даже те купюры, на которых есть жирные пятна или штампы. Но такое загрязнение не должно перекрывать банкноту больше чем на 20%.

Кстати, если у банка появятся сомнения касательно подлинности банкноты, он может отправить ее в Нацбанк на экспертизу. Но тут важно, что центробанк не поменяет доллары (только гривни).

Некоторые банкноты с серьезными повреждениями банки могут принять по процедуре инкассо. В таком случае банк становится посредником между клиентом и страной, где производилась валюта (в нашем случае – Штаты).

Банкноту с дефектами тогда переправляют в страну происхождения, после чего ее обменивают на новую, целую и отправляют на утилизацию. Стоит отметить, что ввиду самой сложности процедуры (в основном соглашаются, если банкнот много), не все банки могут согласиться на инкассо.

Кстати, услуга – платная. В некоторых отделениях комиссия может составить 10-30% от суммы банкнот.

К тому же не всегда те же оставшиеся 70% от курса гражданин может получить сразу после сдачи банкноты. Деньги могут прийти через длительный срок.

Дело в том, что такие операции проводят, когда перевозят крупные партии. То есть, чтобы получить свои средства, возможно, надо будет подождать месяц, а может даже 2 года (максимальный срок – 24 месяца).

На инкассо купюру должны забрать, даже если:

повреждения превышают вышеперечисленные нормы;

изменился цвет;

была полностью разорвана;

банкнота тлела.

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