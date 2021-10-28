В "Приват24" произошел сбой: украинцы не могли зайти в приложение
Приложение для онлайн-банкинга государственного ПриватБанка – "Приват24" – не работал 28 октября. При попытке зайти в систему пользователям выдавало сообщение о регламентных работах.
В банке проблему объяснили не проведением работ, а техническим сбоем. Его обещали ликвидировать в кратчайшие сроки. Об это заявлял в комментарии OBOZREVATEL пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
"Есть проблема с процедурой авторизации с "Приват24". Это временно. Наши специалисты обещают решить эту проблему очень быстро, до 13:00", - сказал Серга.
С проблемами столкнулись как пользователи iOS, так и те, на чьих телефонах установлена ОС Android. При этом у некоторых клиентов ПриватБанка авторизация в приложении все же происходила.
Это не первый сбой в "Приват24" за последнее время. Похожие неполадки с авторизацией клиенты "Привата" заметили в конце сентября.
Тогда, как и в этот раз, после ввода пароля мобильное приложение "зависало", а потом или возвращало пользователя на страницу авторизации, или сообщало ему о сбое и "регламентных работах".
Другой сбой произошел 9 октября. В этот день платежи в "Приват24" проходили с задержкой, из-за чего многие клиенты банка провели лишние транзакции.
В целом, если во время попытки провести платеж система "Приват24" "зависла", делать повторный платеж не нужно. Если сделать повторный перевод, то деньги тоже снимут два раза.
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