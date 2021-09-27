ПриватБанк натравил коллекторов на клиента из-за 69 гривен долга

ПриватБанк обратился к услугам коллекторов, чтобы добиться от клиента возврата долга в 69 гривен. В итоге должнику три недели звонили с неизвестного номера с требованием вернуть деньги.

"Робот повторял одну и ту же фразу примерно такого содержания: "Завтра будет заседать кредитный комитет, немедленно оплатите долг". Кто, что, когда, какой еще долг? Я ни разу в жизни не брал ни одного кредита. Никаких объяснений, о каком долге речь и кому мне собственно его нужно оплатить", – сообщил журналист Андрей Лохматов. Соответсвующей историей он поделился на Facebook.

В результате он "пробил" номер телефона и выяснил, что звонит ему некая юридическая компания "Дельта-М", занимающаяся взысканием долгов. Лишь спустя несколько дней ему удалось связаться с фирмой и выяснить, что он должен ПриватБанку 69 гривен.

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"Я иду в ближайшее отделение ПриватБанка… Оказывается, когда я закрыл свой ФЛП год назад, мой бизнес-счет в ПриватБанке оставался все это время открытым и не активным, у меня на балансе не хватило денег для оплаты 100 грн за пользование счетом за последний месяц его активности и эти смешные 69 грн я остался должен банку", – заявил Лохматов.

Журналист отметил, что за год банк ни разу его об этом не уведомил, не прислал ни одного сообщения. Вместо этого отдал номер коллекторам, записав его в список вместе со злостными неплательщиками по кредитам.

Напомним, в Украине вступили в силу большинство норм закона, который должен урегулировать работу коллекторских компаний и защитить должниковпри просроченной задолженности. Главное изменение – подчинение коллекторского рынка НБУ. Теперь один государственный орган будет устанавливать правила для тех, кто выдает кредиты, и для тех, кто их возвращает.

Принципиально важное новшество – вводится законодательное определение коллекторской компании и коллекторской деятельности. Также документ разделяет понятия "кредитодатель" и "новый кредитор", тем самым легализуя передачу (продажу) долга коллекторской компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдательный совет ПриватБанка принял решение о продаже права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Участникам рынка будет предложен портфель в более 90 тысяч "безнадежных" кредитов.