В Киеве обнаружили опасные яйца: как не заразиться сальмонеллезом

В Киеве произошла вспышка сальмонеллеза. Вероятно, из-за некачественных яиц пострадали несколько десятков клиентов одного из кафе. Чтобы уберечь себя от заражения, стоит соблюдать несколько простых правил.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Инфекция может храниться в воде и разных продуктах в течение нескольких месяцев. При этом даже при низких температурах сальмонелла не погибает. Чаще всего бактерия не меняет ни вкус, ни запах продукта. Поэтому определить, какое яйцо с бактерией, а какое – нет, практически невозможно.

Чтобы не заразиться, стоит соблюдать ряд правил. Одно из важнейших: следить за сроком годности и условиями хранения товаров и блюд. Не покупать молочные продукты, яйца и мясо в местах, в которых не соблюдают санитарные нормы.

Сальмонелла может "жить" на скорлупе яйца и попадать в блюдо. Из-за недостаточной термической обработки, такое яйцо может привести к заболеванию. Поэтому важно перед употреблением замочить яйцо на полчаса в воде с содой.

После этого яйцо стоит промыть в сточной воде. Всего 4-5 минут в кипятке может полностью уничтожить бактерию. При температуре в 70 градусов для уничтожения сальмонеллы понадобится около 10 минут.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно стандартам маслом можно называть только тот продукт, который на 100% состоит из молочных жиров. При добавлении растительного жира необходимо провести стабилизацию, а сам продукт называть "маргарином".

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