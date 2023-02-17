В Киеве произошла вспышка сальмонеллеза из-за яиц: кто может быть виноват и что должен сделать каждый

В Киеве произошла вспышка сальмонеллеза. До 40 человек заразилось в одном из заведений общественного питания. Все они употребляли яйца, которые, вероятно, и содержали опасную для здоровья бактерию.

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О том, кто может быть виноват в вспышке и что нужно знать, чтобы не заразиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто виноват в вспышке?

"Недавно я заболел сальмонеллезом после завтрака в кафе. 5 дней пролежал в больнице, из которых 2 дня не помню в принципе", – написал на своей странице в Facebook бизнесмен Андрей Ставницер. За несколько дней он потерял 7 кг. Называть заведение бизнесмен отказался, а на уточняющие комментарии в соцсети добавил, что по его мнению виноват поставщик яиц, а не кафе. И поставщиком яиц он назвал компанию "Ясенсвит" (Ставницер добавил, что не может утверждать этого наверняка).

Однако в Госпотребслужбе Киева уже успели сообщить: это был другой поставщик, которого сейчас разыскивают. До окончательного расследования обвинять кого-либо в распространении сальмонеллеза преждевременно.

"Ясенсвит" – одна из крупнейших компаний в отрасли. Входит в группу "Ovostar Union" бизнесменов Виталия Вересенко и Бориса Беликова. Акции компании торгуются на Варшавской бирже, поэтому любой крупный скандал чреват для них потерей стоимости акций.

Издание ТСН со ссылкой на Госпотребслужбу заявило, что киевляне отравились в кафе "Honey" (находится в центре столицы недалеко от "Золотых ворот"). Собственник – Станислав Завертайло, ему также принадлежит пекарня "Завертайло".

Причиной отравление гостей могло стать как пренебрежение санитарными нормами в самом заведении, так и яйца, на которых уже находилась бактерия. Сальмонеллез передается фекально-оральным путем. Через помет, который мог остаться на яичной скорлупе, инфекция могла попасть в блюдо.

К слову, в Госпотребслужбе рекомендуют замачивать яйца перед их использованием для того, чтобы не допустить заражение сальмонеллезом. Придерживались ли заведения всех норм и где они покупали яйца – предстоит выяснить чиновникам Госпотребслужбы.

"При изготовлении различных блюд из яиц их необходимо предварительно подвергнуть кулинарной обработке – замочить в теплой воде с содой на 10-30 минут и затем прополоскать проточной водой", – советуют в учреждении.

Сальмонеллез – постоянный спутник украинцев

Ежегодно в разных уголках Украины происходят вспышки сальмонеллеза: в Белой Церкви, Львове, Киеве и других городах. Чаще всего заражаются украинцы при употреблении куриных яиц и блюд из них (в том числе через яичные соусы для пасты).

Бактерия "живучая", поэтому так быстро сделать выводы о виновниках вспышки нельзя. Например, сальмонелла может хранится в воде 5 месяцев, в месяце – до 4 месяцев, в молоке – 20 дней, в масле – до 4 месяцев. Чаще всего наличие бактерии в продукте не влияет ни на запах, ни на цвет. Кроме того, при заморозке срок жизни бактерии даже увеличивается.

Чтобы не заразиться, в Госпотребслужбе советуют:

дома, как и в общепите, замачивать яйца на 30 минут в воде с содой перед употреблением;

важно соблюдать температурные режимы (например, при варке яиц бактерия погибнет через четыре минут нахождения в кипятке, температуру в 70°С бактерия способна выдерживать до 10 минут);

откажитесь от блюд, которые содержат яйца, мясо, молокопродукты и при этом не проходили достаточную термическую обработку в тех заведениях, которым вы не доверяете.

Также важно проверять сроки хранения продуктов, которые вы покупаете в супермаркетах. Дома хранить яйца в отдельной емкости или полке. Если у вас есть симптомы отравления – срочно обратитесь за медицинской помощью. Инфекция может спровоцировать менингит, остеомиелит, сальмонеллезную пневмонию. Все эти заболевания – опасны для жизни и здоровья пациента.