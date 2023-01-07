В Украине массово распространяют фальсификат масло: как не купить опасное

В Украине по экспертным оценкам большая часть масла – фальсификат. Согласно стандартам маслом можно называть только тот продукт, который на 100% состоит из молочных жиров. При добавлении растительного жира необходимо провести стабилизацию, а сам продукт называть "маргарином".

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Производители же для удешевления добавляют растительный жир, вводят покупателя в заблуждение и создают риски для здоровья (при смешивании молочных и растительных жиров образуются вредные для здоровья трансжиры). О том, как правильно выбрать масло и не получить опасный продукт, читайте в материале OBOZREVATEL.

Производители продолжают нарушать правила

И Госпотребслужба, и Антимонопольный комитет регулярно проводит проверки производителей и наказывает за фальсификат. Выявить наличие растительных жиров можно только в лабораторных условиях. К примеру, в конце декабря 2022-го АМКУ оштрафовал на 2 млн грн "Николаевмолпром", который называл маслом продукт с растительным жиром.

По разным оценкам процент фальсификата доходит до 70%. Худшая ситуация – в местах стихийной торговли, на рынках. "В 2016, 2017 и 2019 годах указанный ответчик уже был оштрафован Николаевским территориальным отделением Комитета за распространение ложной информации на упаковках "масла". Фактический состав продукта не соответствовал его наименованию на упаковке, а также составу, предусмотренному действующим законодательством", – говорится в публикации АМКУ.

Однако штрафы не защищают потребителей от нарушений со стороны производителя. Дело в том, что настоящее масло не может стоить дешево. Поэтому компании пытаются экономить, нарушают технологию, называют "маслом" продукт с содержанием растительных жиров и получают конкурентное преимущество.

Фальсифицировать масло качественным растительными жирами не всегда выгодно. Потому фальсификат делают из отходных жиров животного происхождения. Это все перерабатывается и уже эти новые жиры, которые промышленность наша создает, попадают в масло.

Как не купить фальшивку

Фальсификация определяется сложно. Когда уровень фальсификации 50-90% растительных жиров, легко определить, но когда уровень меньше 10%, то это сделать сложно даже профессионалам. Однако некоторых правил стоит придерживаться.

Смотреть на цену. Чтобы изготовить килограмм масла, придется потратить около 24 литров молока. Поэтому такой продукт не может быть дешевым. Единственный способ удешевить продукцию – получить масло не только с помощью молока.

Смотреть на консистенцию. Молочный жир не может быть "мягким" (если масло правильно хранится). Настоящий продукт будет твердым, его можно резать ножом. Если же вместо этого продукция мягкая, есть вероятность, что это фальсификат.

Смотреть на цвет. Масло не может быть ярко оранжевым цветом. В течение года, зависимости от корма, которым питаются коровы, оно может менять оттенок.

Обратите внимание на упаковку. Главное – на ней обязательно должно быть написано "масло сливочное". Такая надпись обязывает потребителя соответствовать ДСТУ 4399:2005: в нем должны быть исключительно молочные жиры. Отметим, узнать, действительно ли это настоящая продукция, можно только в лабораторных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине овощи "борщового" набора могут подорожать на 20% в течение зимы. Среди причин удорожания – отключения электроэнергии, заявил Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета.

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