Украинцы, несмотря на COVID-19, готовы искать работу в других городах: озвучена статистика

Ради сезонной работы 38,2% украинцев готовы к миграции внутри страны. Среди всех опрошенных, 74,7% респондентов отметили, что угроза COVID-19 не заставит их отказаться от работы. Но для 25,3% соискателей коронавирус может стать причиной отказа от сезонной миграции.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble. Так, среди ключевых причин, побуждающих к сезонной работе, соискатели отметили следующие: возможность дополнительного заработка (59%), отсутствие постоянной работы (37,3%), работодатель предоставляет жилье на время работы (36,9%), любовь к путешествиям (27 6%), официальное трудоустройство (21,7%).

Так, 27,2% опрошенных отметили, что им не важна отрасль трудоустройства. Другие же ответили, что их интересует сезонное трудоустройство в областях: гостинично-ресторанной сферы (20,3%), производства (15,2%), аграрных работ

(6 9%), развлекательного сектора (6,5%), строительства (6%), перевозки людей и грузов (2,3%).

Ожидаемым уровнем зарплаты более четверти опрошенных – 27,2% респондентов есть 10-15 тыс. грн в месяц. 25,3% опрошенных ожидают 30 тыс. грн+ в месяц, 24,9% готовы работать за заработную плату 20-30 тыс. грн, 22,6% ожидают оплату на уровне 15-20 тыс. грн в месяц.

Ранее сообщалось, что количество вакансий в ЕС для иностранных граждан, в том числе украинских заробитчан, увеличилось на 7-27%. Это связано с послаблением карантинных ограничений.

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