Украинцы продают "1000 грн от Зеленского" за наличку и покупают пиво: банки начнут проверки
Получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен. Кроме того, некоторым удается купить товары и услуги, на которые по правилам эти деньги тратить нельзя. Ситуацию уже заметили в Нацбанке – регулятор обратился к банкирам и потребовал провести проверки.
Речь об этом идет в письме Национального банка Украины № 57-0010/119309 "О выплате помощи вакцинированным гражданам Украины". В нем НБУ потребовал от банков, выпускающих карточки "єПідтримка", следить за целевым использованием этих средств.
Чтобы люди не могли купить ничего кроме разрешенных товаров услуг, банкиров просят тщательно проверять МСС-коды продавцов. Эти коды указывают на сферу деятельности предприятия.
Например, книжные магазины обычно продают не только книги – там можно купить в частности канцтовары или игрушки. То же касается кинотеатров, которые торгуют едой и напитками, или фитнес-центров, которые продают спортивный инвентарь.
"Для обеспечения целевого использования помощи рекомендуем банкам-эквайрам проверить соответствие фактической деятельности хозяйствующих субъектов, которым установлен MCC-код из определенного порядком перечня", – говорится в письме НБУ.Правила про "ковидную 1000 грн" обходят
На платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн. "Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описывает способ продажи он.
А Александр из Киева продает выплату за 450 грн. Как именно будет произведена продажа, он не уточняет. "Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните", – коротко сформулировал предложение он.
Павел же из Херсона конкретную цену не выставил, однако отмечает, что покупать будет только билеты. "Продам билеты за 1000 от Зеленского дешевле. Билеты в кинотеатр на любой сеанс, билеты на автобус/поезд. Почти за полцены", – предложил он.
Пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.
"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты "єПідтримка" за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти на бар, купить пива и выйти", – расскрыл суть схемы он.
Впрочем, в комментариях усомнились в реальности этого. Многие пользователи соцсети отмечают, что из-за дургого кода МСС (код вида торговой точки) невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.
"Вчера был в кино, нельзя было купить попкорн". "Сам работаю на баре в кинотеатре. Оно так не работает", – говорят они.
Тем не менее, находятся и те, кто утверждает, что подобное не только возможно, но они и сами так делают. Однако каких-либо доказательств, как всегда, никто не предоставляет.
В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.
"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине", – обещают "дельцы".
Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.
Об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он напомнил: перевести выплату в наличные невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дія.
"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – подчеркнул министр.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. Главным образом деньги уходят на книги, билеты в кино, билеты на концерты, билеты на поезда.