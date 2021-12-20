Украинцы продают "1000 грн от Зеленского" за наличку и покупают пиво: банки начнут проверки

Получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен. Кроме того, некоторым удается купить товары и услуги, на которые по правилам эти деньги тратить нельзя. Ситуацию уже заметили в Нацбанке – регулятор обратился к банкирам и потребовал провести проверки.

Речь об этом идет в письме Национального банка Украины № 57-0010/119309 "О выплате помощи вакцинированным гражданам Украины". В нем НБУ потребовал от банков, выпускающих карточки "єПідтримка", следить за целевым использованием этих средств.

Чтобы люди не могли купить ничего кроме разрешенных товаров услуг, банкиров просят тщательно проверять МСС-коды продавцов. Эти коды указывают на сферу деятельности предприятия.

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Например, книжные магазины обычно продают не только книги – там можно купить в частности канцтовары или игрушки. То же касается кинотеатров, которые торгуют едой и напитками, или фитнес-центров, которые продают спортивный инвентарь.

"Для обеспечения целевого использования помощи рекомендуем банкам-эквайрам проверить соответствие фактической деятельности хозяйствующих субъектов, которым установлен MCC-код из определенного порядком перечня", – говорится в письме НБУ.

На платформе OLX Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн. "Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описывает способ продажи он.

А Александр из Киева продает выплату за 450 грн. Как именно будет произведена продажа, он не уточняет. "Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните", – коротко сформулировал предложение он.

Павел же из Херсона конкретную цену не выставил, однако отмечает, что покупать будет только билеты. "Продам билеты за 1000 от Зеленского дешевле. Билеты в кинотеатр на любой сеанс, билеты на автобус/поезд. Почти за полцены", – предложил он.

Пользователь TikTok instadvokat рассказал о схеме покупки пива на "тысячу Зеленского за вакцинацию". Напомним: согласно установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

"Человек зашел в кинотеатр и со своей карты "єПідтримка" за 60 грн купил себе 2 баночки отличного украинского пива. И для этого необязательно смотреть фильм – вы можете просто зайти на бар, купить пива и выйти", – расскрыл суть схемы он.

Впрочем, в комментариях усомнились в реальности этого. Многие пользователи соцсети отмечают, что из-за дургого кода МСС (код вида торговой точки) невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.

"Вчера был в кино, нельзя было купить попкорн". "Сам работаю на баре в кинотеатре. Оно так не работает", – говорят они.

Тем не менее, находятся и те, кто утверждает, что подобное не только возможно, но они и сами так делают. Однако каких-либо доказательств, как всегда, никто не предоставляет.

В Харькове же предлагают обменять выплату на 200 грн. Об этом сообщил Telegram-канал Харьков 1654.

"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1000 Зеленского" на реальные 200 грн. Работаем по всей Украине", – обещают "дельцы".

Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.

Об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он напомнил: перевести выплату в наличные невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дія.

"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. Главным образом деньги уходят на книги, билеты в кино, билеты на концерты, билеты на поезда.