Киберполиция будет следить за действиями украинцев с "1000 грн за вакцинацию"
Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.
Об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он напомнил: перевести выплату в наличные невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дія.
"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – подчеркнул министр.
Несмотря на то, что украинцы уже несколько дней получают и тратят "ковидную тысячу", официально ее выдача стартовала только сегодня, 19 декабря. До этого ее могли получить только те, кто записался в тестировщики программы "єПідтримка" – именно по ней выплачивается "тысяча Зеленского за вакцинацию".
Потратить выплату можно в течении 4 месяцев после ее получения. После этого соответствующий счет будет закрыт.
Многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. Главным образом деньги уходят на:
книги;
билеты в кино;
билеты на концерты;
билеты на поезда.
При этом чаще всего украинцы тратят выплату именно на книги. По данным Monobank и Альфа-Банка, в книжных магазинах (онлайн или обычных) оставили эти деньги 34% (Альфа-Банк) и 44,5% (Monobank) их клиентов. Кроме того, украинцы тратят выплату на:
кинотеатры – 26% (Альфа-Банк) и 22,8% (Monobank);
билеты на поезда по Украине – 16% (Альфа-Банк) и 14% (Monobank);
театры – 17% (Альфа-Банк) и 8,98% (Monobank);
спортзалы – 1% (Альфа-Банк) и 3,56% (Monobank);
концерты – 4% (Альфа-Банк) и 3,81% (Monobank);
авиаперелеты по Украине – 1% (Альфа-Банк) и 0,55% (Monobank).
Прием заявок на получение "тысячи Зеленского за вакцинацию" будет осуществляться с 19 по 29 декабря, сообщает Минцифры. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении Дія.
Чтобы подать, собственно, заявку на получение выплаты, необходимо осуществить несколько шагов. В частности:
оформить специальную карту в одном из банков-партнеров;
авторизироваться и обновить до последней версии приложение Дія;
убедится в наличии "зеленого" COVID-сертификата;
зайти в раздел "Услуги" и выбрать "єПідтримка";
выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
Некоторые украинцы сообщают о том, что якобы смогли обналичить выплату. Но эксперименты с такими "схемами" показали, что это неправда.
Так, пользователь Telegram написал о том, что купил за эти деньги билеты в кино. Поcле чего якобы сдал их обратно и получил наличку.
Конечно же, ни скриншотов ни чеков комментатор не предоставил. При этом в DEV.ua провели эксперимент и выяснили: деньги за билеты в кино возвращаются тем же образом, каким была осуществлена оплата.
Т.е., если посетитель покупал билет за наличные, возврат тоже будет наличными. А вот если деньги были переведены с карты – они вернутся на карту. В случае утери "пластика" кинотеатр может попросить другой счет для возврата средств.
Более того, в правилах "єПідтримки" четко указано, что в случае возврата покупки, деньги вернутся исключительно на спецкарту. После этого их снова можно будет потратить.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу от Зеленского" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Однако сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.