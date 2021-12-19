Киберполиция будет следить за действиями украинцев с '1000 грн за вакцинацию'

Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.

Об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом он напомнил: перевести выплату в наличные невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дія.

"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – подчеркнул министр.

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Несмотря на то, что украинцы уже несколько дней получают и тратят "ковидную тысячу", официально ее выдача стартовала только сегодня, 19 декабря. До этого ее могли получить только те, кто записался в тестировщики программы "єПідтримка" – именно по ней выплачивается "тысяча Зеленского за вакцинацию".

Потратить выплату можно в течении 4 месяцев после ее получения. После этого соответствующий счет будет закрыт.

Многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. Главным образом деньги уходят на:

книги;

билеты в кино;

билеты на концерты;

билеты на поезда.

При этом чаще всего украинцы тратят выплату именно на книги. По данным Monobank и Альфа-Банка, в книжных магазинах (онлайн или обычных) оставили эти деньги 34% (Альфа-Банк) и 44,5% (Monobank) их клиентов. Кроме того, украинцы тратят выплату на:

кинотеатры – 26% (Альфа-Банк) и 22,8% (Monobank);

билеты на поезда по Украине – 16% (Альфа-Банк) и 14% (Monobank);

театры – 17% (Альфа-Банк) и 8,98% (Monobank);

спортзалы – 1% (Альфа-Банк) и 3,56% (Monobank);

концерты – 4% (Альфа-Банк) и 3,81% (Monobank);

авиаперелеты по Украине – 1% (Альфа-Банк) и 0,55% (Monobank).

Прием заявок на получение "тысячи Зеленского за вакцинацию" будет осуществляться с 19 по 29 декабря, сообщает Минцифры. Для этого нужно быть гражданином Украины старше 18 лет и иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении Дія.

Чтобы подать, собственно, заявку на получение выплаты, необходимо осуществить несколько шагов. В частности:

оформить специальную карту в одном из банков-партнеров;

авторизироваться и обновить до последней версии приложение Дія;

убедится в наличии "зеленого" COVID-сертификата;

зайти в раздел "Услуги" и выбрать "єПідтримка";

выбрать для выплаты карту "єПідтримка".

Некоторые украинцы сообщают о том, что якобы смогли обналичить выплату. Но эксперименты с такими "схемами" показали, что это неправда.

Так, пользователь Telegram написал о том, что купил за эти деньги билеты в кино. Поcле чего якобы сдал их обратно и получил наличку.

Конечно же, ни скриншотов ни чеков комментатор не предоставил. При этом в DEV.ua провели эксперимент и выяснили: деньги за билеты в кино возвращаются тем же образом, каким была осуществлена оплата.

Т.е., если посетитель покупал билет за наличные, возврат тоже будет наличными. А вот если деньги были переведены с карты – они вернутся на карту. В случае утери "пластика" кинотеатр может попросить другой счет для возврата средств.

Более того, в правилах "єПідтримки" четко указано, что в случае возврата покупки, деньги вернутся исключительно на спецкарту. После этого их снова можно будет потратить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу от Зеленского" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Однако сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.