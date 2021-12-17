Украинцы уже начали тратить "тысячу от Зеленского за вакцинацию", есть и недовольные

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинцы уже начали тратить тысячу от Зеленского за вакцинацию

Украинцы начали получать "тысячу от Зеленского за вакцинацию". Однако не все – только те, кто записался на тестирование программы "єПідтримка". Более того, они уже начали и тратить эти деньги – главным образом на книги и билеты в кино, на концерты.

"А тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы читающая нация!" – сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

Выдавать "ковидную выплату" уже начали 2 банка. Речь идет о:

  • Monobank;

  • Альфа-Банк.

На что украинцы тратят "тысячу от Зеленского за вакцинацию"

Многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения – и отчитываться об этом в Telegram Федорова. Главным образом деньги уходят на:

Видео дня

  • книги;

За "ковидную тысячу" покупают книги

  • билеты в кино;

Многие хотят "бесплатно" сходить в кинотеатр
Билеты в кино пользуются спросом

  • билеты на концерты;

За "тысячу Зеленского" покупают билеты на концерты
Билеты на концерты – вариант потратить 1000 грн

  • билеты на поезда.

За "ковидную тысячу" покупают билеты на поезда
Путешествия по Украине можно оплатить за счет помощи от государства
Есть и недовольные

Впрочем, не обошлось и без проблем. Ряд украинцев пожаловались на некорректную работу Дії.

"Не высвечивает почему-то запрос в Дії. Хотя я бета-тестировщик". "Карту оформил, но Дія не обновляется, хотя написано, что я участвую в бета-тестировании. Уже удалял приложение и ставил заново", – пишут пользователи в сети.

Украинцы жалуются на то, что Дія не обновляется

Проблемы возникают и после обновления. "После обновления приложения меня выбросило из Дії. Пришлось снова считывать информацию с ID-паспорта и сканировать лицо, а также заново делать запрос на ковид-сертификаты", – рассказывает тестировщик.

Украинцы жалуются на то, что приходится заново загружать в Дію все документы

Есть и те, кто жалуется не на самую Дію, а на банки. "Открыла карту. Через 2 дня она исчезла", – недоумевает участник бета-тестирования Катерина.

Украинцы жалуются на то, что карты исчезают после открытия
Тестовый период заканчивается 18 декабря

Стать участником тестирования программы "єПідтримка" и получить "тысячу от Зеленского за вакцинацию" раньше официального старта ее выплаты (19 декабря) можно до 18 декабря включительно.

"Обновляйте Дію, записывайтесь на бета-тест через всплывающее окно после обновления. Мы откроем доступ для получения услуги в "єПідтримка", – сообщил Федоров.

Скачать последнюю версию официального приложения Дія можно в Google Play (версия 3.0.19) или App Store (версия 3.0.23). После этого автоматическое окно для записи на бета-тест появится при первом запуске обновленного приложения. Важно: если вы "сбросите" уведомление при его показе, больше оно не появится.

На что можно будет потратить эти деньги

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена в первую очередь на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, которые больше других, по мнению власти, пострадали от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

  • креативные индустрии (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

  • спортивные и фитнес-залы;

  • внутренние перевозки;

  • книжные магазины.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, украинцы старше 60 лет смогут купить за эти деньги лекарства.

Кто начал делать моментальные выплаты

В Monobank сообщили о начале моментальных выплат после получения заявок на "тысячу от Зеленского за вакцинацию". Т.е., банк решил делать выплаты за свой счет, чтобы потом получить компенсацию от государства.

"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в Дії (окло 576 млн.грн.) и перешли в режим онлайн. Теперь платим моментально после заявки на выплату", – сообщил в Telegram один из сооснователей банка Олег Гороховский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот каким образом, пока неизвестно.

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