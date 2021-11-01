Украинцев обманывают в супермаркетах: названы уловки с весом продуктов, которые может заметить каждый

Украинцы из-за обмана в супермаркетах и на рынках могут переплатить за купленные продукты до 30%. Для этого продавцы "подкручивают" весы, учитывают вес уже с упаковкой, замораживают рыбу и мясо в большом количестве жидкости. Кроме того, случается также и заводской брак.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Большинство уловок супермаркета можно легко проверить.

К примеру, как говорит руководитель лаборатории "ТЕСТ" Валентин Безрукий, товар, который вас взвесил продавец, стоит проверить на контрольных весах (они есть практически во всех супермаркетах). Чтобы удостовериться, что и контрольные весы не обманывали, взвесьте заранее свой телефон и проверьте, правильную ли цифру покажут контрольные весы.

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"Вы должны платить только за вес непосредственно продукта, который покупаете, но часто в общий вес учитывают и тару", – рассказывает эксперт. Поэтому в момент, когда купленный вами товар взвешивают, последите, чтобы изначально продавец на весах "обнулил" тару, а только потом подсчитывал стоимость.

Также часто в магазинах и супермаркетах продают рыбу и мясо, которые заморожены в большом количестве жидкости. В результате платить приходится не за сам продукт, а и за намерзшую к нему оболочку. В таком случае лучший вариант – купить этот товар в другом месте.

Кроме того, иногда товар от производителя указан с неправильным весом. Разница может достигать до 30%. Чтобы избежать производственный брак, достаточно взять в руки сразу несколько упаковок, если одна из них легче, вы это почувствуете.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.