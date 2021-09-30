Украинцев на "евробляхах" начнут штрафовать на огромные суммы: платить придется до 170 тыс. гривен

Водителей и владельцев нерастаможенных автомобилей уже с 10 ноября будут штрафовать на сумму до 170 тыс. гривен. Кроме того, нарушителям грозит арест счетов и имущества. Основанием для этого станет окончания льготного периода растаможивания авто на еврономерах.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром". Там подчеркивают: в случае, если патрульные остановят человека на нерастаможенном автомобиле после 10 ноября, то выпишут штраф на 8,5 тыс. гривен, после чего передадут данные на таможню, "где впоследствии и составят постановление за превышение срока ввоза авто - те самые 170 тыс. гривен ".

"Владелец "бляхи" получит штраф по адресу прописки через почту. После этого он должен будет приехать на таможню и дать объяснения, дальше его ждет судебная тяжба. По словам юристов, если суд вынесет соответствующее решение, то штраф придется заплатить, в противном случае арестуют имущество нарушителя", - сообщает "Укравтопром".

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В начале лета в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях". Стоимость легализации машины, которую ввезли из ЕС до конца прошлого года, может составлять не более 1 тыс. евро.

Главным новшеством стал отказ от уплаты пошлины - при том, что размер НДС будут рассчитывать только с акциза. Кроме того, была введена также новая формула и для самого акциза, который теперь рассчитывается по формуле:

ставка + коэффициент + доплата за дизельный двигатель.

Ставка зависит от возраста автомобиля, а коэффициент - от объема двигателя. Доплата же составляет 100 евро и платить ее будут только те, кто ездит на дизеле.

Размер ставки:

машине до 9 лет – 0 евро;

машине 10 лет – 25 евро;

машине 11 лет – 50 евро;

машине 12 лет – 75 евро;

машине 13 лет – 100 евро;

машине 14 лет – 125 евро;

машине от 15 лет – 150 евро.

Коэффициент двигателя:

ставка для двигателя до 2000 куб. см – 0,25 евро;

ставка для двигателя до 3000 куб. см – 0,2 евро;

ставка для двигателя до 4000 куб. см – 0,25 евро;

ставка для двигателя до 5000 куб. см – 0,35 евро;

ставка для двигателя от 5001 куб. см – 0,5 евро.

В сумме новые правила позволяют оплатить растаможку всего за около 1 тыс. евро. Впрочем, воспользоваться ими могут не все - для этого нужно, чтобы автомобиль уже нарушил сроки растаможки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что не все украинцы успеют растаможить "евробляхи" на льготных условиях. Причин для этого три:

неудобства со снятием авто с регистрации - поскольку из COVID-19 пересечение границы и работа госорганов ограничены и имеют дополнительные требования;

наличие оригинала инвойса или купчей - если украинец не владелец авто юридически, то должен будет искать владельца. Проблемы могут возникать с автомобилями на литовских номерах. Эти авто массово оформлялись на фиктивные фирмы в Литве и передавались украинским покупателям по доверенности. Сейчас многих таких фирм уже не существует;

регистрация авто в Украине - по разным данным, количество "евроблях" составляет около 500 тысяч, растаможить которые за 180 дней невозможно.

Кроме того, после принятия весной 2021-го нового закона о растаможивании, исполнительная служба начала изымать "евробляхи" украинцев.