Украинцев хотят обязать платить налог с доходов из неизвестных источников
В Кабинете министров хотят предоставить право Государственной налоговой службе взимать с украинцев налог с доходов из неизвестных источников. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.
Об этом заявил председатель Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью одному из телеканалов. По его словам, Украина является "частью мира и должна следовать цивилизованным правилам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Кабинет Министров готовит внесение в Парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог по расходы, которые не может объяснить", – сообщил чиновник.
Поэтому он посоветовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией, вместе с которой предстоит введение этого механизма. Лицам, которые заполнят налоговую декларацию и пройдут налоговую амнистию, доплата налогов за ценные покупки не угрожает.
Гетманцев заметил, что с помощью налоговой амнистии по результатам 2022 года власти страны будут знать об имуществе всех украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом.
Позже Гетманцев добавил, что о введении дополнительного налога речь не идет.
"Никто не собирается вводить никакой новый налог на какие-либо покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию косвенного контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет только за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение", – отметил он.
Отметим, нулевая декларация, которую украинцам предложат заполнить с 1 сентября, будет добровольной. С ее помощью можно будет легализовать заработанное в тени: наличку, недвижимость и другие активы. Ранее OBOZREVATEL собрал ответы на главные вопросы о налоговой амнистии в Украине.
Те, кто имел теневые заработки, смогут заплатить один раз небольшой налог и узаконить свое состояние. Новшество в том числе коснется и заробитчан – если они зарабатывали за границей нелегально, то могут узаконить свой доход.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с 1 сентября проведут налоговую амнистию: все желающие смогут узаконить заработанное в тени, после чего будут введены косвенные методы налогового контроля, а тех, кто отказался узаконить активы, накажут.
ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что инициативы власти по налоговой амнистии являются попыткой заработать на украинцах. Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников они не затронут.