Украинцев хотят обязать платить налог с доходов из неизвестных источников

В Кабинете министров хотят предоставить право Государственной налоговой службе взимать с украинцев налог с доходов из неизвестных источников. Соответствующий законопроект уже разрабатывается.

Об этом заявил председатель Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью одному из телеканалов. По его словам, Украина является "частью мира и должна следовать цивилизованным правилам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Кабинет Министров готовит внесение в Парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог по расходы, которые не может объяснить", – сообщил чиновник.

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Поэтому он посоветовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией, вместе с которой предстоит введение этого механизма. Лицам, которые заполнят налоговую декларацию и пройдут налоговую амнистию, доплата налогов за ценные покупки не угрожает.

Гетманцев заметил, что с помощью налоговой амнистии по результатам 2022 года власти страны будут знать об имуществе всех украинских налоговых резидентов, находящихся за рубежом.

Позже Гетманцев добавил, что о введении дополнительного налога речь не идет.

"Никто не собирается вводить никакой новый налог на какие-либо покупки. Речь идет лишь об инициативе Кабмина, которая предусматривает реализацию косвенного контроля за доходами и расходами. Доплачивать нужно будет только за расходы, по которым плательщик не сможет подтвердить происхождение", – отметил он.

Отметим, нулевая декларация, которую украинцам предложат заполнить с 1 сентября, будет добровольной. С ее помощью можно будет легализовать заработанное в тени: наличку, недвижимость и другие активы. Ранее OBOZREVATEL собрал ответы на главные вопросы о налоговой амнистии в Украине.

Те, кто имел теневые заработки, смогут заплатить один раз небольшой налог и узаконить свое состояние. Новшество в том числе коснется и заробитчан – если они зарабатывали за границей нелегально, то могут узаконить свой доход.

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