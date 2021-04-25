Власти вводят новые налоги под видом налоговой амнистии, – Кушнирук

Инициативы власти по налоговой амнистии являются попыткой властей заработать на украинцах. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя инициативы налогового комитета Верховной Рады по налоговой амнистии.

Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников эти инициативы не коснутся. "Давайте поделим – легализация для чиновников, которые украли, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекте вообще говорится о том, что они уже все задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто Зеленский не задал вопрос: а ты налоги заплатил из своих кипрских и оффшорных компаний, которые ты там получил. а твои партнеры заплатили? никто эти вопросы им не задает. а учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет " .

Остальные же украинцы будут вынуждены заплатить 5% налогов из своих сбережений и имущества. "Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже подсчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимости оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то", - отметил он.

Напомним, в первом чтении принят законопроект №5153 о так называемой "налоговой амнистии" или однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. Согласно документу, граждане должны уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года, даже если эти средства заработаны легальным путем и было уплачено все налоги. Зато, по непонятным причинам не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).