Украинцы должны заплатить налоги за заработанное в конверте: когда и сколько

Украинцы с 1 сентября могут заполнить нулевые декларации, заплатить небольшой налог и легализовать заработанное в тени: наличку, недвижимость и другие активы. Декларация будет добровольной, но после того, как она закончится, в Кабмине обещают провести жесткую проверку и наказать тех, кто не воспользовался такой возможностью.

OBOZREVATEL собрал ответы на главные вопросы о налоговой амнистии в Украине.

Сбережения, недвижимость и другое имущество, которое уже оформлено на украинцев, оспаривать никто не будет. Но при этом, чтобы потратить деньги, придется доказать, что они заработаны с уплатой налогов. Уже сейчас банки, если клиент хочет положить на депозит крупную сумму, требуют предоставить документы, которые подтвердят источник дохода.

Видео дня

Кроме того, наличкой можно сделать покупку максимум на 50 тыс. грн. Таким образом, если сейчас не легализовать накопленное под матрасом, в будущем потратить деньги не удастся.

В ближайшее время Кабинет министров разработает законопроект о непрямых методах контроля доходов и расходов. Это позволит найти того, кто заработал в тени и отказался легализовать средства.

Ставка налога зависит от того, какой актив вы хотите легализовать. Заплатить можно с 1 сентября. И что важно: налоговики не имеют право выяснять, откуда вы получили средства. Важно при этом: воспользоваться налоговой амнистией не могут чиновники и те, кто заработали средства не просто в теневой экономике, а преступным путем.

за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

Нет, для этого их нужно отнести и положить на счет в банке. Для этого, как рассказал OBOZREVATEL глава профильного комитета Даниил Гетманцев, банки будут открывать специальные счета. То есть, чтобы легализовать наличку, нужно после 1 сентября прийти в отделение банка, попросить открыть спецсчет и положить на него накопленные деньги, а также заплатить 5% налога.

Как ранее писал OBOZREVATEL: